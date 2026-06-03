به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در جمع فعالان روابط عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در مدیریت سازمان‌ها اظهار کرد: مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی باید به مشورت‌های حرفه‌ای روابط عمومی‌ها باور داشته باشند، چرا که این حوزه می‌تواند نگاه افکار عمومی را به سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌ها منتقل کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات و قوانین بدون پیوست افکار عمومی با مشکل اجرا مواجه می‌شوند، افزود: پیش از اجرای هر سیاست و برنامه‌ای باید افکارسنجی و رفتارشناسی اجتماعی انجام شود تا تصمیمات با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: یک سیاستمدار و مدیر باید هر روز خود را در ترازوی افکار عمومی بسنجد و روابط عمومی‌ها می‌توانند با رصد دقیق فضای جامعه این شناخت را در اختیار مدیران قرار دهند.

سرمست با اشاره به نقش روایتگری در فضای رسانه‌ای امروز گفت: در دنیای امروز جنگ روایت‌ها جریان دارد و اگر دستگاهی نتواند روایت درست و به‌موقع از خدمات خود ارائه کند، روایت‌های دیگر جای آن را خواهد گرفت.

وی افزود: تکذیب شایعه یا اصلاح خبر معمولاً تأثیر چندانی ندارد، بنابراین روابط عمومی‌ها باید اولین راوی رویدادها و خدمات سازمان‌ها باشند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با انتقاد از نگاه غیرحرفه‌ای به حوزه روابط عمومی در برخی دستگاه‌ها گفت: اینکه روابط عمومی به محلی برای انتقال نیروهای حاشیه‌ای تبدیل شود نگاه نادرستی است و مدیران باید از نیروهای متخصص و حرفه‌ای در این حوزه استفاده کنند.

سرمست با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر در حوزه روابط عمومی افزود: مهارت‌های ارتباطی، شنیدن فعال، قدرت بیان و مدیریت گفت‌وگو از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که فعالان روابط عمومی باید به آن مسلط باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آراستگی رفتاری و ارتباطی در این حوزه گفت: روابط عمومی ویترین سازمان است و پیش از آنکه مدیران دیده شوند، رفتار و ارتباطات روابط عمومی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پیگیری ایجاد ساختار صنفی برای فعالان روابط عمومی شد و افزود: همان‌گونه که پزشکان و مهندسان نظام صنفی دارند، روابط عمومی‌ها نیز می‌توانند با ایجاد یک ساختار حرفه‌ای از جایگاه و حقوق خود صیانت کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های دانشگاهی در حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری در تبریز تأکید کرد و گفت: تبریز به عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی مطبوعات کشور باید در این حوزه جایگاه علمی و دانشگاهی درخور داشته باشد.

سرمست در پایان با قدردانی از برگزاری این همایش و حضور فعالان روابط عمومی بخش دولتی و خصوصی گفت: تعامل میان روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای کیفیت ارتباط با افکار عمومی و تقویت روایت خدمات در استان کمک کند.