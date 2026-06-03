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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

سرمست: روابط عمومی‌ها باید اولین راوی خدمت و صدای افکار عمومی باشند

سرمست: روابط عمومی‌ها باید اولین راوی خدمت و صدای افکار عمومی باشند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: روابط عمومی‌ها باید مطالبات جامعه را منتقل کرده و در جنگ روایت‌ها، نخستین راوی خدمات دستگاه‌ها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در جمع فعالان روابط عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در مدیریت سازمان‌ها اظهار کرد: مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی باید به مشورت‌های حرفه‌ای روابط عمومی‌ها باور داشته باشند، چرا که این حوزه می‌تواند نگاه افکار عمومی را به سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌ها منتقل کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات و قوانین بدون پیوست افکار عمومی با مشکل اجرا مواجه می‌شوند، افزود: پیش از اجرای هر سیاست و برنامه‌ای باید افکارسنجی و رفتارشناسی اجتماعی انجام شود تا تصمیمات با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: یک سیاستمدار و مدیر باید هر روز خود را در ترازوی افکار عمومی بسنجد و روابط عمومی‌ها می‌توانند با رصد دقیق فضای جامعه این شناخت را در اختیار مدیران قرار دهند.

سرمست با اشاره به نقش روایتگری در فضای رسانه‌ای امروز گفت: در دنیای امروز جنگ روایت‌ها جریان دارد و اگر دستگاهی نتواند روایت درست و به‌موقع از خدمات خود ارائه کند، روایت‌های دیگر جای آن را خواهد گرفت.

وی افزود: تکذیب شایعه یا اصلاح خبر معمولاً تأثیر چندانی ندارد، بنابراین روابط عمومی‌ها باید اولین راوی رویدادها و خدمات سازمان‌ها باشند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با انتقاد از نگاه غیرحرفه‌ای به حوزه روابط عمومی در برخی دستگاه‌ها گفت: اینکه روابط عمومی به محلی برای انتقال نیروهای حاشیه‌ای تبدیل شود نگاه نادرستی است و مدیران باید از نیروهای متخصص و حرفه‌ای در این حوزه استفاده کنند.

سرمست با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر در حوزه روابط عمومی افزود: مهارت‌های ارتباطی، شنیدن فعال، قدرت بیان و مدیریت گفت‌وگو از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که فعالان روابط عمومی باید به آن مسلط باشند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آراستگی رفتاری و ارتباطی در این حوزه گفت: روابط عمومی ویترین سازمان است و پیش از آنکه مدیران دیده شوند، رفتار و ارتباطات روابط عمومی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پیگیری ایجاد ساختار صنفی برای فعالان روابط عمومی شد و افزود: همان‌گونه که پزشکان و مهندسان نظام صنفی دارند، روابط عمومی‌ها نیز می‌توانند با ایجاد یک ساختار حرفه‌ای از جایگاه و حقوق خود صیانت کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های دانشگاهی در حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری در تبریز تأکید کرد و گفت: تبریز به عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی مطبوعات کشور باید در این حوزه جایگاه علمی و دانشگاهی درخور داشته باشد.

سرمست در پایان با قدردانی از برگزاری این همایش و حضور فعالان روابط عمومی بخش دولتی و خصوصی گفت: تعامل میان روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای کیفیت ارتباط با افکار عمومی و تقویت روایت خدمات در استان کمک کند.

کد مطلب 6849062

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