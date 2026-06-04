به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی بمناسبت عید غدیرخم آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»
عید سعید غدیر خم، یومالله اکمال دین و بزرگترین عید شیعیان است، روزی که امیرالمؤمنین علی(ع) به امامت و ولایت انتخاب شد تا راه پیامبر عظیمالشأن اسلام تداوم یابد. این عید فرخنده، تجلیگاه پیوند ناگسستنی دیانت و سیاست و تبلور حقیقی حکمرانی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است.
اینجانب فرارسیدن این عید بزرگ و بینظیر را به محضر مبارک حضرت ولیعصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، مردم شریف و ولایتمدار استان آذربایجان شرقی و تمامی مسلمانان جهان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیگمان، پیامهای اخیر رهبری و رئیسجمهور، چراغ راه پیش روی مسئولان کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام غدیر بر لزوم روشنبینی و حفظ وحدت تاکید کردند و اعلام کردند: «در این مقطع حساس، هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد.»
رئیسجمهور محبوب نیز، عید غدیر را «دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بیمنت به مردم» توصیف کردند و تاکید کردند، این راهی است که ایران برای پیشرفت و سربلندی به آن نیاز دارد.
تقارن ارزشمند عید غدیر با رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که از پیروان شاخص و برجسته آن امام عدالت بود، یادآور اندیشهها و مجاهدتهای آن مرجع عظام تقلید در ترویج عدالت علوی و استقرار نظام ولایت است.
اینجانب به عنوان خادم مردم شریف آذربایجان شرقی، ضمن تبریز عید ولایت و گرامیداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به مردم شریف استان آذربایجان شرقی اطمینان میدهم مدیریت دولت در استان، با تاسی از منویات رهبری و تاکیدات رئیسجمهور، در مسیر خدمت به مردم و رشد و توسعه استان، از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. فرصت کمک به اعتلای عدالت و خدمت خالصانه به مردم، نعمت ارزشمندی است. از خداوند متعال مسألت میکنم که در شکرگزاری این نعمت بزرگ و خدمتگزاری به مردم شریف آذربایجان شرقی بیش از پیش توفیق عطا بفرماید.
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