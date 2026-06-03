بزرگترین آیین مولودخوانی غدیر جنوب کشور در میناب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین «مولودخوانی و منبرگردانی غدیر» عصر چهارشنبه در میناب برگزار شد.
شهرستان میناب هر ساله در عید بزرگ غدیر، کانون تجمع خیل عظیمی از دوستداران اهلبیت (ع) است. این آیین که با عنوان «مولودخوانی و منبرگردانی غدیر» شناخته میشود، به دلیل قدمت و شکوه برگزاری، نه تنها مردم سراسر استان هرمزگان و استانهای همجوار، بلکه دلدادگانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به این خطه میکشاند.
این مراسم آیینی که برای نخستینبار در سال ۱۳۷۰ با ابتکار عمل موسی ذاکری، از فعالان فرهنگی شهرستان میناب پایهگذاری شد، اکنون بیش از دو دهه است که به سنتی ماندگار تبدیل شده است. همت مردم میناب در حفظ و برگزاری مستمر این برنامه طی ۲۳ سال گذشته، گواهی بر عمق اعتقادات مذهبی و عشق وافر این مردم به مسئله امامت و ولایت است.
شرکتکنندگان در این روز با حضور پرشور در «میدان ولایت» شهر میناب، با اجرای بزرگترین آیین مولودخوانی غدیر، عظمت واقعه غدیر خم را گرامی میدارند. این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ غدیر و بزرگداشت روز ولایت و امامت برگزار میشود، تصویری از وحدت و همدلی میان دوستداران اهلبیت (ع) را در شرق هرمزگان ترسیم میکند.
برگزاری این مراسم در میناب این شهرستان را به یکی از کانونهای اصلی برگزاری جشنهای غدیر در جنوب کشور تبدیل کرده است که هر ساله با شکوهی بیش از پیش، پیام غدیر را به گوش جهانیان میرساند.
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