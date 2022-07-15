عید سعید غدیر خم عید انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته در مصلی بیت‌المقدس اراک اظهار کرد: اعیاد بسیاری در طول سال وجود دارد که عید سعید غدیر خم روح این اعیاد است.

وی افزود: عید سعید غدیر خم، تنها عید اسلام و تشیع نیست بلکه عید انسانیت است و در نهایت تمام انسان‌ها زیر چتر امام علی (ع) و حضرت مهدی (عج) قرار می‌گیرند.

امام جمعه اراک با اشاره به جایگاه عید سعید غدیر خم گفت: عید غدیر خم جایگاه باعظمتی دارد و شیعه و سنی وظیفه دارند این الگوی با عظمت را در گفتار و عمل به جهانیان نشان دهند.

آیت الله دری نجف آبادی عنوان کرد: مسئله عید غدیر خم باید در کشور و استان مرکزی جدی گرفته شود و برگزاری هرچه با شکوه تر این ایام با معنویت کامل در دستور کار همگان قرار گیرد.

آمریکا و اسرائیل به دنبال منافع خود در کشورهای عربی هستند

وی تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل به دنبال منافع خود و نفت و گاز کشورهای عربی هستند لذا کشورهای عربی نباید به آنان اعتماد کنند بلکه باید به اسلام برگردند و برای پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی وحدت و همدلی پیشه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: آمریکا و دشمنان اسلام و قرآن چیزی جز سلاح، بمب و موشک برای دنیا نداشته و این کشورها با داشتن ۱۳ هزار بمب اتم در وزارتخانه‌های خود می‌توانند ۱۰ بار زمین را نابود کنند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: جامعه بشری با بمب اتم آباد نمی‌شود بلکه با احکام امام علی (ع) و انسانیت آباد می‌شود.

عفاف و حجاب سرمایه خانواده و جامعه اسلامی است

وی عنوان کرد: عفاف و حجاب سرمایه خانواده و جامعه اسلامی است، رضاخان ضد عفاف و حجاب بود که با به توپ بستن مسجد گوهرشاد صدها نفر را در این مسجد به خاک و خون کشید.

امام جمعه اراک ادامه داد: خانواده‌ها، پدران و مادران باید با برخوردهای حکیمانه و آموزنده ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه را در دستور کار قرار دهند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: مرزی بین عفاف و حجاب و بی‌بندوباری وجود دارد که این مرز باید رعایت شود و افراد با بی‌بندوباری به جایی نخواهند رسید.