به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی»، وزیر امورخارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد: زمانی که ایران اعلام کرد در صورت حمله به بیروت پاسخی قاطع خواهد داد، طرف‌های مقابل ناچار شدند در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اگر دونالد ترامپ عقلانیت را مبنا قرار دهد، هرگز به سمت جنگ باز نخواهد گشت.

عراقچی تأکید کرد که ایران آمادگی کامل برای ادامه جنگ در طولانی مدت را دارد و توانمندی‌های نظامی لازم برای این امر را در اختیار دارد و وحدت ملی، انسجام اجتماعی، عزم و اراده لازم برای مقابله با هرگونه تجاوز علیه کشورمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت نظامی ایران در حال حاضر نسبت به پیش از آغاز جنگ بهتر شده است، گفت: امروز توانمندی‌هایی در اختیار داریم که پیش از جنگ وجود نداشت و صنایع دفاعی کشور نیز به شکل چشمگیری فعال و تقویت شده‌اند.

عراقچی در عین حال تصریح کرد که برخورداری از توان ادامه جنگ به معنای تمایل ایران به جنگ نیست و افزود: ما هرگز خواهان جنگ نبوده‌ایم. این جنگ را آغاز نکردیم و به درخواست مذاکره نیز پاسخ مثبت دادیم.

وی تأکید کرد که ایران خواهان صلح و امنیت است، اما صلحی مبتنی بر عزت و کرامت شکل گرفته باشد.

وزیر امور خارجه ایران هشدار داد که هرگونه تجاوز به خاک ایران با پاسخی قاطع، محکم و متناسب روبه رو خواهد شد، موضوعی که در دو جنگ اخیر به اثبات رسیده است.

عراقچی همچنین گفت: پایان این جنگ در اختیار طرف مقابل نیست و هرگز نخواهد بود. این جنگ در ایران و لبنان پایان خواهد یافت و این موضع روشن ماست.

وی درباره تحولات لبنان اظهار کرد که مواضع ایران در مذاکرات مربوط به آتش‌بس از ابتدا تا پایان روشن و ثابت بوده است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه حزب‌الله گفت: همه جهان آگاه هستند که حزب‌الله بخشی از لبنان، جامعه و ساختار سیاسی این کشور است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را حذف یا نادیده بگیرد.

عراقچی افزود:با وجود تلاش‌های گسترده برای ترور شهید سید حسن نصرالله، اصول و مبانی حزب‌الله تغییری نکرده است.

وی همچنین تأکید کرد که مسائل داخلی لبنان باید با مشارکت همه جریان‌ها و در چارچوب گفت‌وگوی گروه های لبنانی حل‌وفصل شود.

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: ما در امور داخلی لبنان دخالت نکرده‌ایم و در آینده نیز دخالت نخواهیم کرد.

عراقچی با بیان این که "حزب‌الله توانایی دفاع از منافع و خواسته های حامیان و پایگاه اجتماعی خود را دارد"، درباره دبیرکل حزب‌الله افزود: از نحوه رهبری شیخ نعیم قاسم شگفت‌زده نشدیم و معتقدم او حتی بهتر و قوی‌تر از آن چیزی ظاهر شده که تصور می‌کردیم.

وی افزود: شیخ قاسم ظاهر شد، رهبری را بر عهده گرفت و با نهایت شجاعت به مسیر خود ادامه داد. من احترام بسیار زیادی برای وی قائلم و قدردان او هستم و احترام فراوانی برای او قائلم.

عراقچی گفت: در جریان سفر اخیرم به لبنان، با همه مسئولان لبنانی گفت‌وگو کردم و تأکید کردم که ما به دنبال گسترش روابط خود هستیم.

وی افزود: ما لبنان را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه در نظر می‌گیریم و خواهان توسعه و گسترش روابط خود با این کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم.پ

وی گفت: در تلاش هستیم روابطمان با لبنان را به سطح بالاتری ارتقا دهیم و در راستای تحقق این هدف، سفیرمان در بیروت حاضر شده است.

وزیر امورخارجه ایران اعلام کرد: از سوءتفاهمی که احتمالا در وزارت امور خارجه لبنان رخ داده و موجب مشکلی در ارتباط با سفیرمان شده، متأسفم.

عراقچی گفت: مطمئنم که موضوع سفیر ایران در بیروت حل‌وفصل خواهد شد؛ چرا که به درایت و خردمندی دوستان و مسئولان دولت لبنان اطمینان کامل دارم.

عراقچی به رژیم صهیونیستی هشدار داد و تأکید کرد: اگر اسرائیل به بیروت حمله کند، ما اسرائیل را خواهیم زد.