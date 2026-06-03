به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره شبکه اس بی سی نیوز آمریکا گزارش داد که دور چهارم گفت‌وگوهای لبنان و رژیم اسرائیل در واشنگتن به پایان رسیده است.

در همین راستا، پایگاه خبری کسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: لبنان و اسرائیل درباره طرحی برای برقراری آتش‌بس فراگیر به تفاهم رسیده‌اند؛ طرحی که اجرای آن به برخی اقدامات از سوی حزب‌الله منوط شده است.

آکسیوس افزود: برقراری آتش‌بس به توقف عملیات از سوی حزب‌الله و خروج نیروهای آن از مناطق جنوب رود لیتانی منوط شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز مدعی شد که این کشور توافق لبنان و اسرائیل بر سر آتش‌بس با میانجی‌گری واشنگتن را اعلام می‌کند.

این وزارتخانه ادعا کرد: دو طرف بر ایجاد مناطق آزمایشی توافق کرده‌اند که در آن‌ها ارتش لبنان مسئولیت انحصاری کنترل امنیت را بر عهده خواهد داشت.

وزارت امور خارجه آمریکا افزود که بر اساس این توافق، حضور گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت در مناطق آزمایشی مجاز نخواهد بود.

این وزارتخانه ادعا کرد: اجرای مراحل استقرار و گسترش کنترل ارتش لبنان می‌تواند زمینه را برای دستیابی به توافقی فراگیر در حوزه صلح و امنیت فراهم کند.

وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی، مدعی شد: آینده روابط لبنان و (رژیم) اسرائیل باید صرفاً توسط دولت‌های دارای حاکمیت دو طرف تعیین شود.

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه ادعای خود افزود که این کشور مخالف هرگونه تلاش کشورها یا بازیگران غیردولتی برای تأثیرگذاری بر آینده لبنان است.

این وزارتخانه مدعی شد: لبنان و اسرائیل بار دیگر بر نبود نیت خصمانه متقابل در روابط میان دو طرف تأکید کرده‌اند.

وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد: دو طرف متعهد شده‌اند مذاکرات مستقیم را برای حل مسائل باقی‌مانده و دستیابی به توافقی جامع ادامه دهند.

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه ادعای خود افزود: چارچوب امنیتی مورد توافق شامل جلوگیری از فعالیت و بازگشت گروه‌های مسلح خارج از ساختار دولت لبنان است.

این وزارتخانه افزود: هر توافق برای توقف درگیری‌ها باید مستقیماً میان دولت‌های لبنان و اسرائیل و با حمایت آمریکا امضا شود.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مخالف هرگونه روند موازی یا جداگانه از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل هستیم.

این وزارتخانه اعلام کرد: واشنگتن به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانمندی‌های آن برای اعمال حاکمیت مؤثر بر سراسر خاک این کشور ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که لبنان متعهد شده با حمایت واشنگتن، توانمندی‌های ارتش خود را برای اعمال کنترل مؤثر بر تمامی خاک کشور تقویت کند.

بر اساس این بیانیه، آمریکا نیز با ادامه تسهیل ارتباطات و تماس‌ها میان لبنان و رژیم اسرائیل در دوره انتقالی موافقت کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که لبنان و رژیم صهیونیستی توافق کرده‌اند مذاکرات را از ۲۲ ژوئن (اول تیرماه) جاری از سر بگیرند.

وزارت امور خارجه آمریکا با جانبداری از رژیم صهیونیستی و بدون اشاره به تجاوز این رژیم و عهدشکنی مکرر رژیم تل آویو در لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مدعی شده که امنیت و حفظ حاکمیتش سرزمینی خود تنها از طریق خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های این جنبش محقق خواهد شد.

بر اساس گزارش این نهاد آمریکایی، رژیم اسرائیل همچنان بر انجام مذاکرات مستقیم با میانجیگری و رهبری واشنگتن برای حل مسائل باقی‌مانده و دستیابی به صلح تأکید دارد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که لبنان بر ضرورت احترام متقابل به مرزهای بین‌المللی و برقراری فوری و کامل آتش‌بس و توقف درگیری‌ها تأکید دارد.

در پایان این بیانیه آمده است که لبنان بر پایبندی خود به اصول تمامیت ارضی و حاکمیت کامل دولت بر سراسر کشور تأکید کرده است.