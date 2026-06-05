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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

روسیه: پرهیز از نظامی‌گری لازمه گفت‌وگو بین تهران و واشنگتن است

روسیه: پرهیز از نظامی‌گری لازمه گفت‌وگو بین تهران و واشنگتن است

وزیر امور خارجه روسیه، کنار گذاشتن رویکردهای نظامی را لازمه شروع گفت‌وگو بین ایران و آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که واشنگتن و تهران باید به گفت‌وگوهایی که کم و بیش در جریان است، ادامه دهند و توافق آتی باید منافع ایران و کشورهای همسایه‌اش را در نظر بگیرد.

وی افزود: پیشبرد گفت‌وگو بین کشورهای عربی و ایران امری مهم است و روسیه برای تسهیل آن آمادگی دارد. روسیه یک مفهوم امنیتی در حوزه خلیج فارس دارد که اخیراً آن را به‌روزرسانی کرده و برای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و همچنین تهران ارسال کرده است.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: برای شروع گفت‌وگو، ابتدا لازم است که هرگونه روش نظامی در آینده کاملاً کنار گذاشته شود.

کد مطلب 6850791

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