به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که واشنگتن و تهران باید به گفتوگوهایی که کم و بیش در جریان است، ادامه دهند و توافق آتی باید منافع ایران و کشورهای همسایهاش را در نظر بگیرد.
وی افزود: پیشبرد گفتوگو بین کشورهای عربی و ایران امری مهم است و روسیه برای تسهیل آن آمادگی دارد. روسیه یک مفهوم امنیتی در حوزه خلیج فارس دارد که اخیراً آن را بهروزرسانی کرده و برای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و همچنین تهران ارسال کرده است.
وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: برای شروع گفتوگو، ابتدا لازم است که هرگونه روش نظامی در آینده کاملاً کنار گذاشته شود.
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