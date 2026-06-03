۲ ایستگاه هواشناسی جاده ای در کندوان نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بهزادی شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگروه تخصصی هواشناسی جادهای گفت: پیشنهاد نصب دو ایستگاه جدید هواشناسی جادهای در این مسیر تصویب شده است. وی همچنین نسبت به افزایش حدود یک درجهای دمای هوا در تابستان استان هشدار داد.
وی افزود: نشستی با حضور کارشناسان هواشناسی استانهای مازندران، البرز، تهران و مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور در چالوس برگزار شد که در آن توسعه سامانههای هواشناسی جادهای به طور ویژه پیگیری شد.
وی با اشاره به شرایط خاص و کوهستانی محورهای مواصلاتی استان، گفت: تلاش میکنیم با اقدامات فنی، پیشبینیهای دقیقتر و منطقهای برای جادهها ارائه دهیم و هشدارهای هدفمند صادر شود.
بهزادی از استقرار دبیرخانه این کارگروه در مازندران خبر داد و بیان کرد: در نشست اخیر، توسعه ایستگاههای هواشناسی جادهای محور چالوس در کانون توجه بود. پیشنهاد نصب دو ایستگاه جدید در این محور مطرح و ارتقای ایستگاههای موجود نیز تصویب شد.
مدیرکل هواشناسی مازندران در ادامه به تغییرات اقلیمی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش یک درجهای میانگین دمای جهانی، مازندران نیز از این روند بینصیب نمانده است. انتظار میرود دمای هوا در تابستان امسال نسبت به میانگین بلندمدت حدود یک درجه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه میزان بارندگی استان تا پایان شهریور در محدوده نرمال پیشبینی میشود، از شهروندان خواست با توجه به گرمتر شدن هوا، مدیریت مصرف برق به ویژه در بخش وسایل سرمایشی را جدی بگیرند تا شبکه انرژی با مشکل مواجه نشود.
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