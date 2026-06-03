۴۲۰ موکب مردمی در مسیر ۱۰ کیلومتری مهمانی غدیر گلستان

حجتالاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط امروز جامعه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، گفت: غدیر در نگاه عمیق دینی تنها یک مناسبت تقویمی یا یک جشن خیابانی نیست، بلکه نقطه جوشش جبهه حق و بزرگترین آرایش اجتماعی امت اسلامی در برابر جریان نفاق، تردید و یأس به شمار میرود.
وی با بیان اینکه امروز جامعه درگیر یک «جنگ تحمیلی شناختی» است، افزود: دشمن با بهرهگیری از شبکههای رسانهای، فضای مجازی، شایعهسازی و دروغپردازی تلاش دارد اراده ملت ایران را هدف قرار دهد و فضای ناامیدی و هراس اجتماعی ایجاد کند، اما در نقطه مقابل، ملت ایران با حضور آگاهانه خود این نقشه را خنثی خواهد کرد.
غدیر؛ صحنه تقابل ارادهها در نبرد روایتها
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تصریح کرد: مهمانی کیلومتری غدیر در استان گلستان و سراسر کشور یک برنامه عادی نیست، بلکه یک «عملیات آفندی در نبرد روایتها» است؛ عملیاتی که هدف آن شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و نمایش قدرت اجتماعی ملت ایران است.
گرزین با تأکید بر نقش امیدآفرینی این رویداد گفت: در این میدان، ابزار ما نه سلاح نظامی بلکه «شادی، مواسات، همدلی و برادری» است؛ همان عناصری که میتواند تصویر واقعی از جامعه ایرانی را به جهانیان مخابره کند.
دعوت از نوجوانان؛ افسران جهاد تبیین در میدان رسانه
وی با اشاره به نقش نسل جوان در این رویداد افزود: نوجوانان و جوانان استان گلستان باید در این میدان صرفاً تماشاگر نباشند، بلکه به عنوان «افسران خطشکن جهاد رسانهای» وارد میدان شوند و با استفاده از گوشیهای همراه و ابزارهای رسانهای، روایتگر صحنههای واقعی همدلی، خدمت و ایثار باشند.
به گفته گرزین، این روایتها میتواند در برابر موج دروغسازی رسانههای معاند، بهعنوان یک «پتک رسانهای» عمل کرده و حقیقت جامعه ایران را به جهان نشان دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر مردمی بودن این رویداد گفت: مهمانی کیلومتری غدیر یک برنامه خانوادهمحور است و همه اقشار از هیئتیها، مسجدیها، گروههای جهادی، اصناف، معلمان، بازاریان، دانشگاهیان و بانوان در آن نقش دارند.
وی افزود: بانوان بهعنوان عناصر تمدنساز نقش ویژهای در این رویداد دارند و حضور آگاهانه آنان میتواند جلوهای از زن ایرانی اسلامی را به نمایش بگذارد، حضوری که به تعبیر وی، «باطلالسحر فتنههای رسانهای دشمن» است.
گرزین با اشاره به گستردگی برگزاری این جشن گفت: امسال بیش از ۴۲۰ موکب در سراسر استان گلستان در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر که حدود ۱۰ کیلومتر امتداد دارد، به پذیرایی از مردم خواهند پرداخت.
وی افزود: این موکبها جلوهای از مشارکت مردمی در قالب خدمترسانی، مواسات و همدلی هستند و نشان میدهند که فرهنگ غدیر در جامعه ایرانی زنده و پویا است.
پیوند غدیر با طرحهای مواسات و حمایت اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین با اشاره به پیوند این رویداد با فعالیتهای اجتماعی گفت: در کنار جشنهای غدیر، طرحهای مواسات و کمکهای مؤمنانه نیز در استان اجرا میشود که شامل بستههای معیشتی، آزادی زندانیان غیرعمد و تهیه جهیزیه برای نیازمندان است.
وی تأکید کرد: یکی از ویژگیهای مهم مهمانی کیلومتری غدیر امسال، حضور پررنگ نوجوانان در نقش خادمان و خدمتگزاران مواکب است؛ حضوری که نشاندهنده شکلگیری نسل جدیدی از نیروهای مؤمن، فعال و اجتماعی در استان گلستان است.
گرزین خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه مردمی، نمایش وحدت شیعه و سنی، همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در شرایط جنگ اقتصادی و رسانهای است و میتواند پیام اقتدار ملت ایران را به جهان مخابره کند.
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