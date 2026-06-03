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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹

نورافشانی تجمعات مردمی همدان در شب جشن غدیر

نورافشانی تجمعات مردمی همدان در شب جشن غدیر

همدان- همزمان با برگزاری جشن عید غدیر در تجمعات مردمی همدان مراسم نورافشانی نیز برگزار شد.

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کد مطلب 6849814

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