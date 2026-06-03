https://mehrnews.com/x3cdV8 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6849814 استانها همدان استانها همدان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ نورافشانی تجمعات مردمی همدان در شب جشن غدیر همدان- همزمان با برگزاری جشن عید غدیر در تجمعات مردمی همدان مراسم نورافشانی نیز برگزار شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6849814 کپی شد مطالب مرتبط تجمع گچسارانیها در نود و پنجمین شب ولایتمداری بنابیها در شب عید غدیر حضور مکرر مردم دارالارشاد اردبیل در تجمعات شبانه شب غدیر و طنین شعارهای حمایت از ولایت در نود و پنجمین شب حماسه مردمی برچسبها همدان تجمع مردمی عید سعید غدیرخم
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