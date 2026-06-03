https://mehrnews.com/x3cdTh ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6849772 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ ولایتمداری بنابیها در شب عید غدیر بناب- مردم ولایی شهرستان بناب در شب عید غدیر شعار «لبیک یا خمینی» و «لبیک یا خامنهای» را فریاد زدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6849772 کپی شد مطالب مرتبط اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی نورافشانی آسمان بناب در شب عید غدیرخم فریاد «حیدر حیدر» هریسیها در نورافشانی شب عید غدیر نورافشانی تجمعات مردمی همدان در شب جشن غدیر غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) برچسبها بناب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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