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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰

ولایتمداری بنابی‌ها در شب عید غدیر

ولایتمداری بنابی‌ها در شب عید غدیر

بناب- مردم ولایی شهرستان بناب در شب عید غدیر شعار «لبیک یا خمینی» و «لبیک یا خامنه‌ای» را فریاد زدند.

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کد مطلب 6849772

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