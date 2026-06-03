https://mehrnews.com/x3cdVf ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۲ کد مطلب 6849819 استانها یزد استانها یزد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۲ موج ۹۵ خونخواهی امام شهید در شهر شاهدیه یزد یزد - همزمان با شب عید غدیرخم مردم در شهر شاهدیه یزد، پیرو امر ولی در صحنه و سنگر خیابان حاضر هستند. دریافت 8 MB کد مطلب 6849819 کپی شد مطالب مرتبط میادین اصلی یزد در قرق مردم دارالعباده یزد اجتماع مردم انقلابی آزادشهر یزد به وقت قرار شبانه موج ۷۴ خروش مردم دارالعباده یزد؛ یزدیها بر همان عهدی که بستند هستند حضور حماسی مردم انقلابی یزد در زیر باران برای قرار شبانه برچسبها سنگر مردم حماسه حضور حماسه سیاسی
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