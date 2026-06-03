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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۲

موج ۹۵ خون‌خواهی امام شهید در شهر شاهدیه یزد

موج ۹۵ خون‌خواهی امام شهید در شهر شاهدیه یزد

یزد - همزمان با شب عید غدیرخم مردم در شهر شاهدیه یزد، پیرو امر ولی در صحنه و سنگر خیابان حاضر هستند.

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کد مطلب 6849819

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