جزئیات آزمون مرحله غیرمتمرکز سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله غیرمتمرکز سی ویکمین المپیاد دانشجویی کشور در رشته های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» برگزار می شود.

دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیاد علمی دانشجویی که واجد شرایط هستند، ضروری است توسط دانشگاه خود گزینش و برگزیدگان در قالب یک تیم ۵ نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاه های مجری المپیاد در مراکز مناطق ده گانه معرفی شوند.

شرکت کنندگان در المپیاد غیرمتمرکز حتماً باید در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم یا چهارم باشند و گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ خود را پس از ثبت نام به مراکز مناطق ده گانه ارسال کنند.

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجوی نیم سال آخر بوده و تحصیلات خود را در ۷ نیم سال به پایان رسانده اند، در صورت ارائه گواهی فارغ التحصیلی می توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال جاری شرکت کنند.

دانشجویان شرکت کننده در المپیاد برای استفاده از مزایای آیین نامه پذیرش بدون آزمون هدایت استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، باید حداکثر در ۸ نیم سال تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد مرحله غیرمتمرکز باید در رشته تحصیلی خود در المپیاد شرکت کنند.

تبصره: شرکت کنندگان در هر یک از رشته های «شیمی»، «زیست شناسی»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی برق»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، « مهندسی مکانیک» در صورت علاقه مندی می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته «علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

مدال آوران المپیاد در هر رشته، نمی توانند مجدداً در المپیاد همان رشته و در المپیادهای سال های بعد شرکت کنند.

آزمون ها فقط در روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعدازظهر برگزار می شود.

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام خواهد شد، می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.

برنامه آزمون مرحله غیرمتمرکز سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور (جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵) رشته ها، دروس و ساعت برگزاری

المپیاد زبان و ادبیات فارسی: نثر فارسی (۸ تا ۱۰) نظم فارسی (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) فنون ادبی (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی و بیان (۱۴ تا ۱۶)

المپیاد علوم جغرافیایی: مجموعه علوم جغرافیایی انسانی (جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران ) (۸ تا ۱۰) مجموعه علوم جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) (۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵) مهارت ها و فناوری های جغرافیایی (سنجش از دور) (۱۴ تا ۱۵)

المپیاد علوم اقتصادی: اقتصاد خرد (۸ تا ۹:۳۰) اقتصاد کلان (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) آمار و اقتصاد سنجی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) ریاضیات و اقتصاد ریاضی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد علوم قرآن و حدیث: تفسیر (۸ تا ۱۰) علوم قرآنی (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) حدیث (۱۴ تا ۱۶) توجه: همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع است.

المپیاد علوم تربیتی: مدیریت آموزشی (۸ تا ۹:۱۵) برنامه ریزی درسی و آموزشی (۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵) روش ها و فنون تدریس (۱۱ تا ۱۲) تعلیم و تربیت اسلامی (۱۴ تا ۱۵:۱۵) تکنولوژی آموزشی (۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵)

المپیاد حقوق: حقوق مدنی (۸ تا ۹) فقه و اصول (۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵) حقوق اساسی (۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰) حقوق بین الملل عمومی (۱۴ تا ۱۵) حقوق جزای عمومی (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵) آیین دادرسی کیفری (۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰) توجه: همراه داشتن کتاب قانون در جلسه آزمون های المپیاد حقوق ممنوع است.

المپیاد روانشناسی: آمار و روش های تحقیق و روانسنجی (۸ تا ۹:۳۰) فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی (۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵) آسیب شناسی روانی (بالینی و استثنایی) (۱۱ تا ۱۲) روانشناسی تحولی و شخصیت (۱۴ تا ۱۵) مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی) (۱۵:۱۵ تا ۱

۶:۱۵) توجه: در آزمون های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است.

المپیاد علوم زمین: دفترچه شماره یک: مجموعه آب و مهندسی (آب شناسی، زمین شناسی مهندسی) و مجموعه زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت) (۸ تا ۹:۳۰) دفترچه شماره دو: مجموعه زمین شناسی اقتصادی (زمین شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی) ومجموعه پترولوژی (کانی شناسی ، سنگ آذین، سنگ دگرگونی) (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) دفترچه شماره سه: مجموعه رسوب شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت) و مجموعه چینه نگاری (چینه نگاری و دیرینه شناسی) (۱۴ تا ۱۵:۳۰) دفترچه شماره چهار: مهارت های زمین شناختی (سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی صحرایی) (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) توجه: دانشجویان مجازند در جلسه آزمون خط کش – گونیا – نقاله و استریونت و ماشین حساب غیرمهندسی (غیر برنامه ریزی) همراه داشته باشند.

المپیاد شیمی: شیمی تجزیه ۱ و ۲ و ۳ (۸ تا ۹:۳۰) شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳ (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) شیمی معدنی ۱ و ۲ و ۳ (۱۴ تا ۱۵:۳۰) شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد فیزیک: ترمودینامیک و مکانیک آماری (۸ تا ۹:۳۰) مکانیک کلاسیک (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) مکانیک کوانتومی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) الکترو مغناطیس (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد زیست شناسی: دفترچه شماره یک سؤالات اختصاصی علوم گیاهی (دسته سوالات مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی) علوم جانوری (دسته سوالات مجموعه جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری) علوم سلولی و مولکولی (دسته سوالات میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک و سلولی و مولکولی) (۸ تا ۱۱) دفترچه شماره دو سؤالا عمومی فیزیولوژی گیاهی، مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی جانوری، مجموعه جانورشناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک (۱۴ تا ۱۶:۳۰) توجه: در سوالات اختصاصی دانشجویان باتوجه به گرایش به دسته سوالات مربوط به گرایش خود پاسخ دهند. در سوالات عمومی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی سوالات پاسخ دهند.

المپیاد آمار: مبانی احتمال، احتمال ۱ و ۲ (۸ تا ۹:۱۵) آمار ریاضی ۱ و ۲ ( ۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵) ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی (۱۱ تا ۱۲:۳۰)

المپیاد ریاضی: آنالیز ریاضی (۸ تا ۹:۳۰) آنالیز عددی (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) تحقیق در عملیات یا جبر (۱۴ تا ۱۵:۳۰) جبر خطی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد مهندسی برق: مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ (۸ تا ۹) کنترل خطی (۹:۱۵ تا ۱۰:۳۰) ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ (۱۰:۴۵ تا ۱۲) الکترونیک ۱ و ۲ (۱۴ تا ۱۵:۱۵) الکترو مغناطیس (۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵)

المپیاد مهندسی شیمی: ترمودینامیک (۸ تا ۹:۳۰) موازنه انرژی و مواد (۹:۴۵ تا ۱۱) انتقال جرم (۱۱:۱۵ تا ۱۲:۳۰) انتقال حرارت (۱۴ تا ۱۵:۳۰) مکانیک سیالات (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد مهندسی صنایع: مدلسازی ریاضی و تحقیق در عملیات (۸ تا ۱۰) آمار و احتمالات و کنترل کیفیت آماری (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها (۱۴ تا ۱۵:۳۰) اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد مهندسی عمران مکانیک جامدات، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها (۸ تا ۹:۳۰) مکانیک خاک و پی (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) مکانیک سیالات و هیدرولیک (۱۴ تا ۱۵:۳۰) طراحی سازه های فلزی و بتنی (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد مهندسی مکانیک: انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات (۸ تا ۱۰) طراحی اجزاء، روش های تولید، مقاومت مصالح (۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵) ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، کنترل (۱۴ تا ۱۶)

المپیاد مهندسی مواد و متالورژی: شیمی فیزیک و ترمودینامیک (۸ تا ۹:۳۰) خواص فیزیکی مواد (۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵) خواص مکانیکی مواد (۱۴ تا ۱۵:۳۰)

المپیاد مهندسی کامپیوتر: نظریه زبان ها و ماشین ها (۸ تا ۹) ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم (۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵) سیستم های عامل (۱۱ تا ۱۲:۳۰) معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی (۱۴ تا ۱۵:۳۰) شبکه های کامپیوتری (۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵) توجه: با توجه به تصویب کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک از داوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر هستند. لازم به ذکر است که در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعلام انصراف کنند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود.

المپیاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: آمار و طرح آزمایش ها (۸ تا ۱۰) ژنتیک (۱۰:۱۵ تا ۱۲) اصلاح نباتات (۱۴ تا ۱۵) زراعت (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵) فیزیولوژی گیاهان زراعی (۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵)

المپیاد طراحی صنعتی: اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۱) (۸ تا ۱۰) اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه های سریع ۲) (۱۰ تا ۱۲) مبانی نظری (تاریخ و سبک شناسی – مدیریت و ارزی

ابی تولیدات صنعتی – رویکردها – روش شناسی طراحی – جامعه شناسی صنعتی) – مواد و روش های ساخت – طراحی فنی/ تجزیه و تحلیل محصولات – آشنایی با مسابقات بین المللی و طرح های برگزیده -ارگونومی (۱۴ تا ۱۶) توجه: دفترچه اول سوالات (پروژه های سریع ۱) در ساعت ۸ صبح و دفترچه دوم سوالات (پروژه های سریع ۲) ساعت ۱۰ صبح به همراه کاغذ اشتنباخ به داوطلبان تحویل می شود.

المپیاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی و مهندسی بافت: سلولی و مولکولی (۸ تا ۹) زیست مواد (بیومتریال) (۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵) پدیده های انتقال (۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰) فیزیولوژی و ایمونولوژی (۱۱:۴۵ تا ۱۲:۳۰) ژنتیک (۱۴ تا ۱۵) بیوشیمی و شیمی آلی (۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵)

مناطق ده گانه جهت برگزاری المپیاد غیرمتمرکز به شرح زیر است:

منطقه ۱: دانشگاه های استان تهران و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.

منطقه ۲: دانشگاه های استان های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.

منطقه ۳: دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.

منطقه ۴: دانشگاه های استان های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

منطقه ۵: دانشگاه های استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.

منطقه ۶: دانشگاه های استان های یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.

منطقه ۷: دانشگاه های استان های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

منطقه ۸: دانشگاه های استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهیدباهنرکرمان.

منطقه ۹: دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.

منطقه ۱۰: دانشگاه های استان های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز.