امام جمعه اهل سنت شیبکوه: وحدت از نگاه امام خمینی یک ضرورت تمدنی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یعقوب خلیلی، امام جمعه اهل سنت بخش شیبکوه اظهار داشت: امروز که استکبار جهانی با تمام توان بر طبل تفرقه می‌کوبد، تأسی به راهبرد تقریب شیعه و سنی، تنها مسیر رسیدن به اقتدار پایدار در جهان اسلام است.

وی با اشاره به میراث گران‌قدر انقلاب اسلامی در پیوند «مردم، مسئولان و نیروهای مسلح» افزود: قدرت ایران تنها در توان نظامی و دفاعی خلاصه نمی‌شود، بلکه «سرمایه اجتماعی» و پشتوانه عظیم مردمی، اصلی‌ترین مؤلفه بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات است.

به گفته وی، الگوی انسجام بر محور ایمان و ولایت، ضامن امنیت و ثبات ایران مقتدر در منطقه است.

امام جمعه اهل سنت شیبکوه در ادامه به موضوع ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: در اندیشه امام(ره)، استقامت به معنای «تسلیم‌ناپذیری» و «تکیه بر توان داخلی» است.

شیخ خلیلی تأکید کرد: با تکیه بر عزت ملی از طریق تبیین دستاوردها و کارآمدی مسئولان در مبارزه با جنگ روانی دشمن، راهبرد «مقاومت فعال» را برای عبور از موانع تحریم دنبال می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه مردم در منظومه فکری امام(ره) صاحبان اصلی انقلاب هستند، خاطرنشان کرد: مفهوم «مردم‌محوری» به معنای پاسخگویی مسئولان و مشارکت واقعی جامعه در سرنوشت کشور است.

امام جمعه اهل سنت شیبکوه در پایان تصریح کرد: برای حفظ امید اجتماعی و استحکام اعتماد عمومی، دولت باید با شفافیت و عدالت عمل کند و جامعه نیز با مطالبه‌گری مسئولانه، این رابطه دوسویه را تقویت نماید؛ چرا که اعتماد عمومی ریشه اصلی انسجام ملی است.