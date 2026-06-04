https://mehrnews.com/x3cdWd ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۲ کد مطلب 6849867 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۲ بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه ساوه- در این ویدئو بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6849867 کپی شد مطالب مرتبط دعوت مسئول موکب غدیر در کربلا برای حضور در مهمونی کیلومتری اراک روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک سرزمین آفتاب در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر؛ فرهنگ ولایت در قاب همدلی برچسبها ساوه رهبر معظم انقلاب اسلامی عید سعید غدیرخم
نظر شما