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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۲

بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه

بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه

ساوه- در این ویدئو بازسازی واقعه غدیر خم در نود و پنجمین تجمع شبانه مردم ساوه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6849867

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