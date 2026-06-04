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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

رئیس بسیج دانشجویی کشور:حماسه آفرینی مردم در تاریخ ماندگارخواهد بود

رئیس بسیج دانشجویی کشور:حماسه آفرینی مردم در تاریخ ماندگارخواهد بود

بوشهر- رئیس بسیج دانشجویی کشور گفت: مردم خارگ با ایستادگی و مجاهدت خود نقش مهمی در حفظ اقتدار و عزت ایران اسلامی ایفا می‌کنند و این حماسه‌ها در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی چهارشنبه شب در اجتماع بزرگ مردمی جزیره خارگ با تبریک عید سعید غدیر خم، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را برگرفته از آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند و مسیر عزت و پیشرفت را با مقاومت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، در انتقال فرهنگ مقاومت افزود: بخش مهمی از حفظ هویت انقلابی و روحیه ایثار در بستر خانواده شکل می‌گیرد و همین سرمایه فرهنگی، زمینه‌ساز حضور آگاهانه مردم در میدان‌های مختلف شده است.

رئیس بسیج دانشجویی کشور همچنین با تقدیر از مردم، نیروهای نظامی، بسیجیان، کارکنان صنعت نفت و مسئولان جزیره خارگ تصریح کرد: مردم خارگ با ایستادگی و مجاهدت خود نقش مهمی در حفظ اقتدار و عزت ایران اسلامی ایفا می‌کنند و این حماسه‌ها در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

کد مطلب 6849879

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