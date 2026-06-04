«غدیر» اعلام الگوی پایدار برای اداره جامعه اسلامی است

حجتالاسلام صد الله اسماعیلزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در تاریخ اسلام، برخی مناسبتها صرفاً یادآور یک رخداد نیستند، بلکه حامل یک منطق و یک مسیرند؛ مسیری که از حجةالوداع آغاز میشود و در غدیر خم به نقطهای روشن از تبیین مفهوم ولایت میرسد.
وی افزود: در آن صحنه تاریخی، مسئله تنها معرفی یک فرد نبود، بلکه تثبیت یک اصل بود که امت بدون هدایت الهی و رهبری صالح، در معرض گسست، تفرقه و انحراف قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: غدیر در حقیقت اعلام یک الگوی پایدار برای اداره جامعه اسلامی است؛ الگویی که بر پیوند میان ایمان، عدالت و هدایت مبتنی است. از همین رو، غدیر نه یک حادثه مقطعی، بلکه یک قاعده است؛ قاعدهای که در هر عصر، به شکلی متناسب با شرایط تاریخی خود، باید استمرار یابد.
مدیر حوزه علمیه مازندران گفت: در امتداد همین منطق، انقلاب اسلامی ایران نیز در پی احیای مفهوم ولایت در عرصه اجتماعی و سیاسی شکل گرفت؛ مفهومی که در اندیشه امام خمینی نه یک عنوان تشریفاتی، بلکه ستون فقرات نظام اسلامی بود.
حجتالاسلام اسماعیل زاده افزود: حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر همین فهم، ساختاری را بنیان گذاشت که در آن، هدایت دینی و اداره سیاسی در هم تنیده شد و رهبری، نقش صیانت از مسیر امت را بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: با ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، جامعه اسلامی در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفت، آزمون تداوم یک راه بدون حضور بنیانگذار آن. در این نقطه، مجلس خبرگان رهبری با انتخاب حضرت آیتالله العظمی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، در حقیقت بر استمرار همان منطق غدیر صحه گذاشت؛ منطق ضرورت وجود امام امت برای حفظ انسجام، جهت و هویت جامعه اسلامی.
مدیر حوزه علمیه مازندران تأکید کرد: این انتخاب، صرفاً یک انتقال سیاسی نبود، بلکه بازخوانی یک اصل بنیادین است که جامعه اسلامی، در هر عصر، برای بقا و بالندگی، نیازمند رهبریای است که هم از متن دین برخیزد و هم در میدان زمانه حضور فعال داشته باشد.
حجتالاسلام اسماعیل زاده تصریح کرد: از این منظر، همانگونه که غدیر استمرار نبوت در قالب امامت را معنا کرد، انتخاب رهبری پس از امام خمینی نیز استمرار همان مسیر در بستر جمهوری اسلامی بود.
وی با اشاره به اینکه تقارن معنوی عید غدیر با یاد و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی و انتخاب رهبر معظم انقلاب، نوعی پیوند نمادین میان اصل ولایت و تداوم آن در تاریخ معاصر را به ذهن متبادر میکند، خاطرنشان کرد: این پیوند نشان میدهد که مسئله رهبری در اندیشه اسلامی، یک ضرورت مقطعی نیست، بلکه یک سنت الهی در هدایت جامعه انسانی است.
مدیر حوزه علمیه مازندران در پایان گفت: بر این اساس، میتوان گفت غدیر در تاریخ اسلام آغاز یک منطق بود و انقلاب اسلامی، تلاش برای احیای همان منطق در عصر جدید است. استمرار این مسیر تا امروز، نشان میدهد که مفهوم ولایت، نه در گذشته متوقف شده و نه در یک مقطع تاریخی خلاصه میشود، بلکه جریانی زنده است که هویت امت اسلامی را در گذر زمان حفظ میکند.
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