حجتالاسلام سید عمران حسینینسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این مناسبت را بزرگترین عید مسلمانان و نقطه عطف تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: ایام بسیار مبارکی را در پیش داریم؛ ایام ابلاغ ولایت مولای متقیان، امیرمؤمنان حضرت علی علیهالسلام. هجدهم ذیالحجه، روز عید غدیر، روز جشن ولایت و امامت و بلکه بزرگترین عید امت اسلامی است.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق علیهالسلام افزود: حسن بن راشد نقل میکند که از امام صادق علیهالسلام پرسیدم آیا غیر از عید فطر و عید قربان عید دیگری وجود دارد؟ حضرت فرمودند: «آری، عیدی بزرگتر و شریفتر از آن دو وجود دارد.» هنگامی که درباره آن روز سؤال شد، امام فرمودند: «روز نصب امیرالمؤمنین علیهالسلام به عنوان رهبر و پیشوای مردم»، که همان روز هجدهم ذیالحجه و عید غدیر خم است.
امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه غدیر روز ابلاغ رسمی ولایت و امامت حضرت علی علیهالسلام به فرمان الهی توسط پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله است، تصریح کرد: پیامبر اسلام در سرزمین غدیر خم، به دستور خداوند متعال، حضرت علی علیهالسلام را به عنوان جانشین، امام و رهبر جامعه اسلامی معرفی کردند و بدین ترتیب مسیر هدایت امت پس از خود را روشن ساختند.
وی خاطرنشان کرد: دینی که مورد رضایت خداوند متعال است، دینی است که در چارچوب فرهنگ غدیر، امامت و ولایت معنا پیدا کند. نظام مورد رضایت پروردگار، نظامی است که بتواند پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی بشر باشد و این حقیقت در مکتب غدیر و ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام متجلی شده است.
غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب و جریان ماندگار است
حجتالاسلام حسینینسب با تأکید بر اینکه غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب و جریان ماندگار است، اظهار داشت: غدیر تمام نشده و هرگز تمامشدنی نیست. صاحب اصلی غدیر، حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف است و این جریان الهی تا تحقق ظهور و برپایی حکومت عدل جهانی استمرار خواهد داشت. از این رو، غدیر نسخه شفابخش بشریت، عامل سعادت انسانها و راهحل اساسی مشکلات جوامع انسانی است.
وی با اشاره به بحرانهای موجود در جهان معاصر گفت: امروز مهمترین بحران جهان، بحران مدیریت و رهبری است. ملتهای مختلف گرفتار سلطه طاغوتها و قدرتهایی هستند که آنان را به سوی بیهویتی، ظلم و تباهی سوق میدهند. از همین رو، مسئله مدیریت جهانی و رهبری صحیح جامعه بشری از مهمترین نیازهای انسان امروز است.
امام جمعه سلطانیه افزود: پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله در غدیر خم درصدد حل دائمی این معضل بودند. ماجرای غدیر صرفاً معرفی یک شخص نبود، بلکه تعیین یک ضابطه و قاعده دائمی برای اداره جامعه اسلامی بود. پیامبر اعظم در ماههای پایانی عمر شریف خود، قاعده امامت و ولایت را برای هدایت امت اسلامی بنیان نهادند.
وی با تبیین جایگاه غدیر در مسیر تکامل بشریت اظهار کرد: حیات بشر برای رسیدن به هدف خلقت دارای چهار نقطه عطف اساسی است؛ «بعثت»، «غدیر»، «عاشورا» و «فرج». بعثت، آغاز و طلوع اسلام است؛ غدیر، تکمیل ثبوتی و نظری اسلام؛ عاشورا، ضامن بقا و ماندگاری اسلام؛ و ظهور حضرت مهدی عجلالله تعالی فرجهالشریف، تکمیل عینی و عملی اسلام در سراسر جهان خواهد بود.
حجتالاسلام حسینینسب تأکید کرد: هرچه امروز از عزت، معنویت و هویت اسلامی داریم، از برکات غدیر و ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام است و هر میزان که از مشکلات، آسیبها و محرومیتها رنج میبریم، ناشی از فاصله گرفتن از فرهنگ غدیر و آموزههای ولایت است.
وی با اشاره به پیوند میان غدیر و عاشورا خاطرنشان کرد: حادثه جانسوز کربلا و واقعه عاشورا نتیجه بیتوجهی به پیام غدیر و عدم شناخت صحیح ولایت بود. اگر جامعه اسلامی به حقیقت غدیر پایبند میماند و مسیر تعیینشده از سوی پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله را دنبال میکرد، هرگز شاهد وقوع آن فاجعه بزرگ تاریخی نبود.
انقلاب اسلامی ایران برگرفته از مکتب غدیر است
امام جمعه سلطانیه همچنین با اشاره به نقش فرهنگ غدیر در شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به عنوان زمینهساز ظهور شناخته میشود و در رأس آن ولایت فقیه قرار دارد، برگرفته از مکتب غدیر است. ولایت فقیه را میتوان بزرگترین احیاگر مفهوم غدیر در عصر حاضر دانست که استمرار خط امامت و ولایت را در جامعه اسلامی تضمین کرده است.
وی افزود: بشر در طول تاریخ انواع و اقسام نظامهای حکومتی را تجربه کرده است، اما اسلام حکومت مبتنی بر قدرتطلبی و سلطهگری را نمیپذیرد و اصل امامت را به عنوان الگوی صحیح اداره جامعه معرفی میکند. غدیر تبیینکننده همین اصل بنیادین است.
حجتالاسلام حسینینسب با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: در واقعه غدیر دو حقیقت اساسی نهفته است؛ نخست، انتصاب امیرالمؤمنین علیهالسلام به عنوان امام و جانشین پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و دوم، توجه به مسئله حکومت، سیاست، امامت و اداره امت اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص).
وی در ادامه با اشاره به فراز پایانی خطبه غدیر اظهار داشت: پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله در خطبه تاریخی غدیر فرمودند: «فَلْیُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»؛ یعنی حاضران این پیام را به غائبان و پدران به فرزندان خود تا روز قیامت برسانند. این فرمان، مسئولیت همگانی مسلمانان در تبیین و ترویج فرهنگ غدیر را نشان میدهد.
امام جمعه سلطانیه تأکید کرد: امروز حل مسائل و مشکلات امت اسلامی در گرو بازگشت عملی به فرهنگ غدیر است. اتحاد و انسجام اسلامی، ایستادگی در برابر مستکبران، ظلمستیزی، دفاع از حق و عدالت و تبعیت از ولایت الهی، از مهمترین مؤلفههای فرهنگ تغییرناپذیر غدیر به شمار میرود. بیتردید هر جامعهای که به این آموزههای نورانی تمسک جوید، مسیر عزت، پیشرفت و سعادت را خواهد پیمود.
