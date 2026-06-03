النجباء موضع نهایی خود را درباره سلاح مقاومت اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، مقاومت اسلامی نجباء موضع نهایی خود را درباره سلاح مقاومت اعلام کرد: همانطور که پیش‌تر اعلام شده، هرگز سلاح‌مان را تحویل نمی‌دهیم.

در بیانیه جنبش النجباء آمده است: تأکید می‌کنیم که موضع جنبش نجباء در قبال سلاح مقدس و ضابطه‌مند برای دفاع از ملت و اماکن مقدس عراق، ثابت و تغییرناپذیر است. موضع روشن ما پیش‌تر در پیام جناب شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء در مورخه ۲۰۲۶/۵/۶ اعلام شده است.

شیخ اکرم الکعبی پیش از این گفته بود: این روزها کاردار سفارت شرارت (آمریکا) در بغداد، اظهارات بیشماری را به تحریک و تشویق مستقیم رژیم صهیونیستی، در مورد سلاح مقدس مقاومت عراق مطرح می‌کند.متأسفانه عده‌ای معدود، فریفته منافع دنیوی شده و بلندگوی این جنایتکاران گشته‌اند.

وی اعلام کرده بود: از موضعی مشروع، میهن‌پرستانه و مسئولانه از همه برادرانمان در گروه‌های مقاومت می‌خواهیم که این موضوع را رد کنند. شرم‌آور است تابع سخنانی باشیم که تکرار لفاظی‌های صهیونیستی و آمریکایی است، در حالی که کشور ما اشغال، آسمانش غصب و حاکمیت آن با دخالت‌های آشکار، مداوم و مستمر نقض شده است. به این افراد بگویید که تسلیحات مقاومت خط قرمز است؛ این سلاح، میراث شهدا و شرف قبایل شریف عراق است.

الکعبی تاکید کرده بود: به‌وسیله سلاح مقدس‌مان اشک مادران داغدار را پاک می‌کنیم و به قلب‌های سوزان مؤمنان آرامش می‌بخشیم. با همین سلاح عراق را از لوث داعش و اربابان آمریکایی‌اش پاکسازی کردیم. تا زمانی که نفس می‌کشیم، سلاح‌مان را تسلیم نمی‌کنیم و حتی اگر جان‌هایمان فدا شود، سلاح را تحویل نمی‌دهیم.