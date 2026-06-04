جزئیات خدمات ویژه اتوبوسرانی تهران در مهمونی کیلومتری غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اعلام کرد: به منظور تسهیل تردد شهروندان در مراسم «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر»، خدمات ویژه حمل‌ونقل عمومی در روز برگزاری این مراسم ارائه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر تقویت خطوط عبوری، ناوگان ویژه اتوبوسرانی از ساعت ۱۵ تا پایان مراسم به صورت گردشی از ۱۲ مبدأ تعیین‌شده شامل یافت‌آباد، شهرک والفجر، میدان بهارستان، میدان رسالت و نبوت، شهرک شهید محلاتی، میدان ابوذر-جلیلی، میدان راه‌آهن، تهرانسر، شهرک شهید باقری، میدان شهرری، بازار دوم نازی‌آباد و انتهای خیابان ۱۷ شهریور نسبت به انتقال شهروندان به مسیر برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد.

شرکت واحد همچنین اعلام کرد با هماهنگی پلیس راهور تهران بزرگ، ۱۷ نقطه برای استقرار و دپوی اتوبوس‌ها در طول مسیر مراسم پیش‌بینی شده است تا پس از پایان برنامه، شرکت‌کنندگان بتوانند از طریق ناوگان مستقر به مبادی و میادین اصلی شهر بازگردند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، تغییرات اعمال‌شده در مسیر برخی خطوط تندرو (BRT) تشریح شده است.

بر این اساس، خط یک تندرو در مسیر شرق به غرب از چهارراه ولی‌عصر (عج) به سمت میدان فردوسی، پل روشندلان، میدان امام حسین (ع) و چهارراه سبلان هدایت خواهد شد و در مسیر غرب به شرق نیز از میدان انقلاب، خیابان نواب صفوی، خیابان بهبودی و بزرگراه یادگار امام (ره) تردد می‌کند.

همچنین خط ۴ تندرو در مسیر شمال به جنوب تا میدان توحید و در مسیر جنوب به شمال تا میدان جمهوری خدمات‌رسانی خواهد کرد. خط ۷ تندرو نیز در مسیر شمال به جنوب تا میدان ولی‌عصر (عج) و در مسیر جنوب به شمال تا میدان جمهوری فعالیت خواهد داشت.

بر اساس اعلام شرکت واحد، خط ۱۰ تندرو نیز در مسیر شمال به جنوب تا میدان صادقیه و در مسیر جنوب به شمال تا میدان فتح خدمات‌رسانی خواهد کرد.