به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ماندگاری صبح پنج شنبه در مراسم عید غدیر در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، عید غدیر را «عیدالله الاکبر» و روز اکمال دین و اتمام نعمت دانست و اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه استمرار مسیر بعثت، ولایت و حرکت جامعه اسلامی تا ظهور است.

وی با اشاره به همزمانی عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: باید میان غدیر، بعثت، عاشورا و انقلاب اسلامی پیوند برقرار کنیم چرا که همه این مسیرها برای تحقق حاکمیت دین خدا و ولایت شکل گرفته است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه جامعه اسلامی نیازمند «عمق اعتقادی» است، گفت: مردم معمولاً در آغاز مسیر با شور و احساس وارد میدان می‌شوند اما اگر ایمان عمیق، استمرار در راه و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های بعد وجود نداشته باشد، جامعه دچار آسیب خواهد شد.

حجت‌الاسلام ماندگاری با استناد به آیات قرآن کریم ادامه داد: بسیاری در واقعه غدیر حضور داشتند و آن را نقل کردند اما همه آنان در ادامه راه در کنار ولایت باقی نماندند، چرا که ایمان عمیق و استقامت نداشتند.

وی با اشاره به ماندگاری فرهنگ عاشورا در طول تاریخ بیان کرد: راز استمرار هیئت امام حسین(ع) در بیش از هزار سال، انتقال مفاهیم و ارزش‌ها به نسل‌های مختلف بوده است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: هر حرکتی که بتواند در نسل‌های مختلف انسان تربیت کند، ماندگار خواهد شد و انقلاب اسلامی نیز امروز به برکت حضور نسل‌های مختلف مردم استمرار یافته است.

انقلاب اسلامی در امتداد غدیر و عاشورا است

حجت‌الاسلام ماندگاری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ادامه مسیر بعثت، غدیر و عاشورا است، گفت: امام خمینی(ره) سه هدف مهم را برای انقلاب اسلامی ترسیم کردند که شامل سقوط طاغوت، برقراری نظام اسلامی و زمینه‌سازی ظهور است.

وی تصریح کرد: سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی تحقق یافته اما تحقق کامل تمدن اسلامی نیازمند حرکت در مسیر زمینه‌سازی ظهور است.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: دشمنان بیرونی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی رفتنی هستند و وعده الهی درباره نابودی باطل قطعی است اما مسئله مهم‌تر، مبارزه انسان با «طاغوت درون» و نفس اماره است.

سخت‌ترین مبارزه، مقابله با هوای نفس است

حجت‌الاسلام ماندگاری با تأکید بر اینکه سخت‌ترین مبارزه، مبارزه با هوای نفس است، افزود: هر فردی که بتواند بر نفس اماره خود غلبه کند، در هر جایگاهی که باشد، از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سیره شهدا و مدیران انقلابی گفت: شهید رئیسی، شهید رجایی، شهید باهنر و بسیاری از شهدای انقلاب و دفاع مقدس کسانی بودند که بر خواسته‌های نفسانی غلبه کردند و در مسیر خدمت صادقانه به مردم قرار گرفتند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: انقلاب اسلامی انسان‌هایی را تربیت کرد که از جان و خواسته‌های شخصی خود برای دفاع از اسلام و انقلاب گذشتند.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به شهید فهمیده افزود: نوجوان ۱۳ ساله‌ای که برای متوقف کردن دشمن از جان خود گذشت، نمونه‌ای از غلبه بر نفس و ترجیح تکلیف الهی بر خواسته‌های شخصی بود.

برخوردهای افراطی نتیجه معکوس دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه مواجهه با نسل جوان گفت: باید جوانانی که به میدان انقلاب و ولایت می‌آیند را جذب و هدایت کرد و نباید با رفتارهای تند و افراطی آنان را از دین دور کرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: جوانی که زیر پرچم اسلام قرار گرفته باید آرام آرام با معارف دینی و «رنگ خدا» آشنا شود و مسیر رشد و تکامل را طی کند.

حجت‌الاسلام ماندگاری با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت شعور دینی در کنار شور مذهبی هستیم و اگر جامعه به سمت عمق‌بخشی به ایمان، استقامت و انتقال ارزش‌های دینی حرکت کند، مسیر تحقق تمدن اسلامی و ظهور هموار خواهد شد.