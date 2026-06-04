دستگیری باند سارقان مشاعات ساختمانی در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، از دستگیری باند ۲ نفره سارقان مشاعات ساختمانی و کشف اموالی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.



قاسم پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان قرچک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.



وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس یگان، با تشکیل یک تیم عملیاتی و بررسی شیوه و شگرد سارقان، طی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی متهمان شدند.



قاسم پور بیان داشت: مأموران با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و اموالی شامل دریل، پمپ آب، کابل، جعبه ابزار و... کشف و به کلانتری منتقل کردند.



این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تحقیقات تکمیلی به ۱۹ فقره سرقت مشاعات ساختمانی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کردند.



قاسم پور در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دارای چندین فقره سابقه سرقت بودند و مجدداً اقدام به سرقت کرده بودند. آنان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و سپس روانه زندان شدند.