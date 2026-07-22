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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

اعتراف سارقی در قرچک به ۱۰ فقره سرقت

اعتراف سارقی در قرچک به ۱۰ فقره سرقت

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و مشاعات ساختمانی خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت به ارزش ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور ، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و مشاعات ساختمانی در قرچک خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی قرچک است، اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

قاسم‌پور افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت سارق سابقه‌دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال سرقتی از جمله تلویزیون، دریل، پمپ آب، کابل، جعبه ابزار و سایر اقلام کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به ۶ فقره سرقت منزل و ۴ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

کد مطلب 6895852

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