اعتراف سارقی در قرچک به ۱۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور ، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفهای منازل و مشاعات ساختمانی در قرچک خبر داد.
وی که فرمانده انتظامی قرچک است، اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
قاسمپور افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت سارق سابقهدار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال سرقتی از جمله تلویزیون، دریل، پمپ آب، کابل، جعبه ابزار و سایر اقلام کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به ۶ فقره سرقت منزل و ۴ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.
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