رفع انسداد جاده چالوس؛ ترافیک در هراز سنگین است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار کرد: خوشبختانه انسداد محور چالوس (مسیر کرج) و آزادراه تهران-شمال به طور کامل رفع شده و هماکنون تردد در این مسیرها به صورت دوطرفه و روان انجام میشود.
وی افزود: در محور هراز، محدوده سهراهی چلاو و همچنین مسیر جنوب به شمال در محدوده رینه، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتر و رعایت فاصله طولی در این نقاط تردد کنند.
صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه و کیاسر در حال حاضر به صورت عادی، روان و دوطرفه در جریان است و مشکل خاص ترافیکی در این مسیرها مشاهده نمیشود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان درباره شرایط جوی نیز گفت: هماکنون بارش پراکنده باران در برخی نقاط محورهای استان به ویژه ارتفاعات دور از انتظار نیست، بنابراین به رانندگان توصیه میشود تجهیزات زمستانی و سوخت کافی به همراه داشته باشند.
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