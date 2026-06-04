رفع انسداد جاده چالوس؛ ترافیک در هراز سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار کرد: خوشبختانه انسداد محور چالوس (مسیر کرج) و آزادراه تهران-شمال به طور کامل رفع شده و هم‌اکنون تردد در این مسیرها به صورت دوطرفه و روان انجام می‌شود.

وی افزود: در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین مسیر جنوب به شمال در محدوده رینه، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط بیشتر و رعایت فاصله طولی در این نقاط تردد کنند.

صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه و کیاسر در حال حاضر به صورت عادی، روان و دوطرفه در جریان است و مشکل خاص ترافیکی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در پایان درباره شرایط جوی نیز گفت: هم‌اکنون بارش پراکنده باران در برخی نقاط محورهای استان به ویژه ارتفاعات دور از انتظار نیست، بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود تجهیزات زمستانی و سوخت کافی به همراه داشته باشند.