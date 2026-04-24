علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت از تهران و کرج به سمت چالوس تا اطلاع بعدی به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی مسدود شده است.
وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میشود و رانندگان میتوانند از این مسیرها برای سفر به شمال کشور استفاده کنند.
صادقی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی تصریح کرد: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، محدودههای میانک و ولیآباد با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است.
وی ادامه داد: همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده آباسک، ترافیک به صورت نیمهسنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: تردد در محورهای فیروزکوه و کیاسر به صورت عادی و روان در جریان است.
وی در پایان با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچگونه مداخلات جوی در محورهای استان مشاهده نمیشود و شرایط آبوهوایی پایدار است.
