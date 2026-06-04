حجتالاسلام والمسلمین مجتبی حسینمیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با پاسداشت عید غدیر خم و گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد رحلت ملکوتی امام خمینی (ره) در پاسخ به پرسشی مبنی بر نسبت بعثت مردمی و آموزههای غدیر، اظهار کرد: مردم از بدو جنگ رمضان تا امروز خیابانها را خالی نگذاشتند و در برابر عظمت این ملت باید سر تعظیم فرود آورد. بیشک خاستگاه این وحدت و ایمان «غدیر» است و در آیه اکمال دین (مائده/۳) خدای متعال میفرماید در امروز، اهل کفر و طاغوت مأیوس شدند.
مدرس حوزه و دانشگاه با ذکر اینکه مسلمین بر طبق نص صریح قرآن نباید از جبهه کفر و شرک ترسی به خود راه دهند، ادامه داد: دشمن ممکن است وقفهای در تقابل ایجاد کند اما دست نمیکشد و برای همیشه نمیرود بلکه با امکانات و تسلیحات و ساز و برگ بیشتر باز میگردد و لذا خدا میفرماید در هیچ حالتی از دشمن نترسید بلکه از من بترسید چراکه قدرت در دست منِ خدا قرار دارد.
حسینمیرزایی با تأکید بر اینکه ملت مبعوث ایران از برکه غدیر نوشیدند و باعث یأس امت کفر شدند، بیان کرد: این مردم غیر از خدا از احدی نمیترسند و در سه ماه گذشته در برابر قویترین مستکبران عالم جز «الله اکبر» نگفتند و جز به عظمت خدا اعتراف نکردند. اینهمه برگرفته از دستگاه اهل بیت (ع) و به تأسی از آموزههای مکتب امیرالمومنین علی (ع) است.
ملت مبعوث ایران از برکه غدیر نوشیدند
این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه این ملت که در ایام غدیر نیز اجتماعات عظیم علوی را حول محور امیرالمومنین (ع) برپا میدارند و زمینهساز حکومت مهدوی هستند، تصریح کرد: تقابل امروز این مردم با طاغوت و جبهه استکبار درواقع همان تقابل غدیر با جریان سقیفه است. سقیفه را خدای متعال جریان «منافقون» و «متربصون» معرفی کرده است یعنی کسانی که منتظر بودند بعد از رسول خدا بساط دین و حاکمیت الهی را برچینند.
حسینمیرزایی ادامه داد: وقتی کفار دیدند که خدای سبحان برای تداوم حاکمیت دینی پیامبر برنامه دارد و واقعه غدیر اتفاق افتاد، به تصریح آیه یاد شده مأیوس شدند و از آن زمان تا زمان حال، تقابل حاکمیت طاغوت در برابر جبهه حق جریان داشته است و روز به روز قویتر و مدرنتر شده و از این پس هم ادامه خواهد داشت.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه پای ولایت ایستادن سخت است، افزود: شیطان در قرآن قسم خورده که انسان را از صراط مستقیم باز دارد و لذا ملت و امتی که بخواهد سمت مکتب امیرالمومنین (ع) برود و عَلم را بردارد، شیطان که امروز در قامت استکبار جهانی ظاهر شده تمام امکاناتش را بسیج خواهد کرد تا این اتفاق نیفتد.
مردم با وجود تمام سختیها پای ولایت ماندند
حسینمیرزایی با تأکید بر حدیث امام معصوم (ع) با این طلیعه «إِنَّ حَدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ...»، اظهار کرد: بر طبق این حدیث، یا انبیای الهی یا ملائکه یا مومنان امتحان پس داده میتوانند پای این ولایت ایستادگی کنند. در اقدام نمادین پیامبر (ص) که خطاب به حاجیان در صحرای غدیر فرمودند زیر سایه نروید، درواقع نشان از دشواری مسیر ولایتپذیری و ولایتمداری دارد.
وی با بیان اینکه مردم ایران در سه ماه گذشته با وجود تمام سختیها و خطرات پای آرمانها ایستادند و سنگر حمایت از ولایت را خالی نگذاشتند، گفت: گذشته از سرما و گرما، مردم این سختی را هم به جان خریدند که حقیقتاً نسبت به شرایط کف میدان و مذاکرات سوال دارند و این ابهامها آزارشان میدهد اما پا پس نمیکشند و کوتاه نمیآیند.
حسینمیرزایی با گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، تصریح کرد: ایشان در جایی فرمودند مردم ما مسلمانتر و ولاییتر از مردم زمان امیرالمومنین (ع) هستند. این مردم بدون دعوت، در سنگر خیابان حاضر میشوند و حقیقتاً در این زمانه بوی ظهور به مشام میرسد.
کارشناس مسائل دینی بیان کرد: آزادگی و بیتفاوت نبودن نسبت به ظلم از درسهای آموزنده مکتب امیرالمومنین (ع) است که مردم مومن و ولایی ما در کنار سایر فضائل والای انسانی همچون ایمان و شجاعت و وحدت از ایشان آموختند.
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