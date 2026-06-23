روایت خدمت در سنگر تبلیغات اسلامی؛ چراغ این مسیر روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، اینجا استان چهارمحال و بختیاری سرزمین دین، ایمان، غیرت و حماسه است که هر فصلش با نام و یاد خدا آغاز میشود و هر حرکتی با نور قرآن معنا میگیرد. روایت پیش رو، روایت تلاش مجموعهای است که در سنگر فرهنگ و تبلیغ بیوقفه و بیادعا در مسیر اعتلای ارزشهای انقلاب اسلامی گام بر میدارد.
در روزهای نورانی اعتکاف وقتی مساجد استان آکنده از عطر بندگی شد و دلها در خلوت با خدا آرام گرفت بیش از ۱۵ هزار نفر در ۲۰۳ مسجد سراسر استان معتکف شدند.
همزمان با این ایام، حجتالاسلام والمسلمین آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در جمع معتکفین شهرستانها حضور یافت و در دیدار با ائمه جمعه، معتکفان و عموم مردم به مسائل فرهنگی این مناطق گوش سپرد و تقویت شبکه فعالان دینی استان را مورد تاکید قرار داد.
اما میدان فرهنگ همیشه آرام نیست و در روزهایی که فضای استان درگیر فضای ملتهب و ناآرامیها و التهاب سراسری در کشور شد، جبهه تبیین بیدرنگ شکل گرفت و بیش از ۲۰ نشست تبیینی و ۳۵ تولید رسانهای، بخش کوچکی از فعالیتها بود تا بتوانیم حقیقت را برای مردم بهتر روشن کنیم.
این محتوا در قالب تحلیل، روشنگری و روایت واقعیتها منتشر شد. شبکه فعالان رسانهای استان در کنار مجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت تا جریان آگاهیبخشی با سرعت و دقت در جامعه منتشر شود. در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات نیز بیش از پنج هزار پرچم و پوستر در میان مردم توزیع و صدای بصیرت مردم استان در میدان اجتماع طنینانداز شد.
تقویت امید اجتماعی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب
در ایام مبارک دهه فجر و نیمه شعبان، ستاد شئون فرهنگی استان تشکیل شد تا با هماهنگی و برنامهریزی دقیق، جشنهای انقلاب و میلاد منجی عالم بشریت در سراسر استان باشکوه برگزار شود. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این نشست تأکید کرد که برنامههای فرهنگی این ایام باید در مسیر تقویت امید اجتماعی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار گیرد. در همین راستا جشن بزرگ «هلهله فرشتهها» به مناسبت میلاد حضرت علیاکبر علیه السلام و روز جوان در سالن ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد که جشنی سرشار از شور جوانی، امید و نشاط بود.
همچنین سرود میدانی و نماهنگ «ایران مقتدر» در تپه نورالشهدا، میدان انقلاب و چندین نقطه پرتردد شهر ساخته شد و به اجرا درآمد. در ایامالله دهه فجر بیش از ۲۰ جشن در مرکز استان و دهها جشن مردمی در شهرستانها برگزار شد. در حوزه رسانه نیز ۱۰ موشنگرافی با محور تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تولید شد.
دانشآموزان مدارس ابتدایی استان با اجرای سرود «سلام ایران» تصویری زیبا از آینده ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند و در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ مردم ولایی شهرکرد بار دیگر صحنههای زیبایی از وفاداری به انقلاب را خلق کردند. حضور گسترده مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با پوشش رسانهای گسترده و تولید کلیپها و گزارشهای متعدد در شبکههای استانی و ملی بازتاب یافت.
زندگی با آیهها؛ حرکت فراگیر قرآنی
در ادامه مسیر فعالیتهای فرهنگی، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در استان چهارمحال و بختیاری به حرکتی فراگیر تبدیل و در این راستا نشست هماندیشی بانوان فعال رسانهای استان با حضور میکرو رسانهها برگزار شد تا بانوان فعال فرهنگی در خط مقدم روایت آیات الهی قرار گیرند. روایت «شهید فرشته باقری» عنوان بزرگترین و فراگیرترین رویداد نانو رسانه استان ویژه بانوان مسجدی و فعالان فرهنگی بود که در شهرکرد برگزار شد.
در آستانه ماه مبارک رمضان بیش از ۳۰ نشست تبیینی در سطح استان و نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان چهارمحال و بختیاری با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد تا همافزاییها برای اجرای این نهضت قرآنی شکل بگیرد. در بخش رسانهای این نهضت نیز مسابقه پیامکی زندگی با آیهها در ۱۰ قسمت برگزار و به ۱۰۰ نفر از برندگان جوایز نقدی اهدا شد.
فضاسازی شهری، توزیع سه هزار پوستر در سطح استان و نصب ۵۰۰ متر بنر زندگی با آیهها در سطح شهر شهرکرد، تهیه ۳۰ کلیپ تبیینی از ۳۰ آیه منتخب نهضت زندگی با آیهها با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی و با محوریت سرداران شهید استان در استقباال از کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری از دیگر اقدامات برای تقویت و توسعه اجرای این نهضت قرآنی بود.
در ۳۰ روز اجرای این نهضت ملی، آیات منتخب هر روز با قرائت محسن مولوی، از قاریان برجسته استانی، در اماکن تفریحی و گردشگری استان طنینانداز شد. صدا و سیمای استان نیز روزانه بیش از ۱۵۰ دقیقه را در اختیار این طرح قرار داد و بالغ بر ۱۰۰ صفحه و کانال رسانهای نیز در امر تبلیغ و انتشار محتوای نهضت همراهی داشتند.
برپایی موکب زندگی با آیهها در نمایشگاه قرآن و عترت استان چهارمحال و بختیاری از دیگر اقدامات در راستای تبلیغ و ترویج آیات منتخب این طرح قرآنی بود. این جریان قرآنی در مدارس استان و حتی مناطق گردشگری استان تداوم یافت.
با اعلام شهادت قائد امت اسلامی مراسم باشکوه عزاداری و تجدید عهد با شهیدان در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد و در سراسر استان برپا شد و مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی نیز در میدان حضور داشت. در همانروز دستهروی عاشورایی مردم شهرکرد صحنهای ماندگار از وفاداری و بصیرت این مردم را خلق کرد.
فعالیتهای «پردیس اندیشه» در شبهای بعثت مردمی
قرارگاه مرکزی هنر و رسانه شکل گرفت و بیش از ۲۰ نشست تبیینی برگزار شد. ۵۰ تولید رسانهای منتشر گردید، سه مستند بلند از روایت خدمت در مواکب و روایت ۱۰۰ شب حضور مردم در خیابانها و میدانها تولید شد. همچنین مسئولیت کمیته رسانه در برنامه بیعت ۲ هزار نفر از مردم ولایی استان چهارمحال و بختیاری با امام ثالث انقلاب در رواق کشوردوست تهران بر عهده این سازمان قرار گرفت.
در دل این حرکت فرهنگی، موکبی با عنوان «پردیس اندیشه» شکل گرفت که فقط یک موکب نبود بلکه محفلی برای اندیشیدن، گفتگو و روایتگری حقیقت بود. در این پردیس مردم نشستند، فیلم دیدند، گفتگو کردند و روایت ابعاد مختلف جنگ را شنیدند.
در شب ۹۵ از موج بعثت مردمی در شهرکرد، جشن مردمی غدیر با شکوهی کمنظیر برگزار شد و پیش از برپایی این میهمانی خانوادگی، ۵۵۰ متر برای تبلیغ آن در سطح شهر نصب شد و بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در این برنامه با برپایی بالغ بر ۲۰۰ موکب مردمی شرکت کردند که ۴۰ ویدیو و ۵۰ خبر رسانهای درباره این رویداد در استان منتشر شد.
اینها تنها بخشی از تلاشهای خادمان فرهنگ و دین در ادارهکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری است که در سکوت، با اخلاص و در میدان های گوناگون دارد. از مسجد تا مدرسه از قرآن تا رسانه، از جشنهای امید تا میدان تبیین چراغ این مسیر روشن است و این راه با مردم، برای مردم و در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه دارد.
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