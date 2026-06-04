به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی صبح پنجشنبه در نشست مشترک قرارگاه جنگ اقتصادی و کارگروه اقتصادی استان اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات، اختیار تعیین و اعمال قیمت نان دولتی در سامانه در دست استان‌ها و استانداران نیست و کارگروه‌های استانی صرفاً وظیفه تدوین و ارسال پیشنهادهای قیمتی به ستاد تنظیم بازار کشور را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه بازرسی متمرکز در استان افزود: طی دو هفته گذشته با محوریت نظارت‌های تخصصی، ورود جدی به حوزه زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری نان صورت گرفته و کارگروه تخصصی این بخش نیز تشکیل شده است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان اینکه بازار آرد و نان در دو بخش «دولتی» و «آزادپز» بررسی می‌شود، تصریح کرد: در حوزه نان آزادپز طی دو سال گذشته با استخراج قیمت تمام‌شده، نظارت نسبتاً مناسبی بر بازار اعمال شده و امسال نیز نظارت بر وزن چانه و قیمت نان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

شریفی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه مرحله آنالیز قیمتی نان استان تهیه و به تهران ارسال شده که آخرین مورد ۳۰ اردیبهشت‌ماه بارگذاری شده و ممکن است بر اساس شرایط روز تغییر کند.

وی همچنین گفت: تاکنون در حدود ۱۰ تا ۱۱ استان کشور اصلاح قیمت نان دولتی با میانگین افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۶۰ درصد اعمال شده، اما اجرای قیمت‌های جدید در استان‌های بزرگ از جمله اصفهان منوط به تصمیم نهایی مراجع بالادستی است.

شریفی با اشاره به ساماندهی ساختار عرضه نان در سال گذشته افزود: تنوع بیش از ۸۰ نوع نان در استان به ۲۱ نوع استاندارد کاهش یافته و هم‌اکنون وزن چانه و قیمت نان در سراسر استان یکنواخت شده است.