اعزام بیش از ۲۲۰۰ زائر قزوینی به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سرهنگ عطا باجلان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برگزاری نشست ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در استانداری قزوین، تمهیدات لازم برای اعزام کاروانهای مردمی استان به مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) اندیشیده شد.
وی افزود: با هماهنگی دستگاههای مختلف و مشارکت نهادهای اجرایی، زمینه حضور گسترده مردم استان در این مراسم فراهم شد و ۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه تعداد قابل توجهی خودروی شخصی، مسئولیت جابهجایی زائران را بر عهده داشتند.
مسئول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۲۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر شهرستانهای استان قزوین در آیین بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) حضور یافتند و در این مراسم معنوی و انقلابی شرکت کردند.
وی با اشاره به شعار محوری کاروانهای اعزامی استان گفت: زائران قزوینی با شعار «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبری» در این مراسم حضور یافتند و بار دیگر وفاداری خود را به مسیر انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
باجلان با بیان اینکه مراسم امسال در فضایی متفاوت نسبت به سالهای گذشته برگزار شد، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای اخیر و فقدان برخی چهرههای تأثیرگذار جبهه انقلاب، حال و هوای خاصی به مراسم بخشیده بود و این موضوع در میان شرکتکنندگان بهخوبی محسوس بود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این داغها، روحیه امید، استقامت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی در میان مردم همچنان زنده و پویاست و ملت ایران با اتکا به آموزههای امام راحل و هدایتهای رهبر معظم انقلاب مسیر خود را با قدرت ادامه میدهد.
مسئول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین تأکید کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته ثابت کردهاند که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان عقبنشینی نخواهند کرد و تا تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای دینی و ملی، استوار در میدان خواهند ماند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) نمادی از تداوم راه امام، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و نمایش وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی کشور است.
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