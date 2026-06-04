امام خمینی(ره)؛میراثی ماندگار فراتر از زمان؛مکتبی که تا ابد زنده است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: چهاردهم خرداد یادآور غروب مردی است که با تکیه بر ایمان، اراده و اعتماد به مردم، یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی قرن بیستم را رقم زد. امام خمینی(ره) نه تنها بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بلکه معمار گفتمانی بود که استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی و معنویت را در متن زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داد.

امروز، سالروز ارتحال ایشان فرصتی است تا با نگاهی دوباره به اندیشه‌ها و سیره عملی آن رهبر بزرگ، ابعاد گوناگون میراث ماندگار او را مرور کرده و نقش آن را در مسیر آینده کشور مورد توجه قرار داد.

سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، تنها یادآور فقدان یک رهبر سیاسی و مذهبی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها، آرمان‌ها و میراث ماندگار شخصیتی است که نام او با یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام گره خورده است.

رهبری که در مقطعی حساس از تاریخ، با اتکا به ایمان دینی، اراده ملی و حضور مردم در صحنه، نهضتی را بنیان نهاد که به پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران انجامید و معادلات سیاسی منطقه را دستخوش تغییر کرد.

امام خمینی(ره) فراتر از یک رهبر انقلابی، صاحب مکتبی فکری بود که مفاهیمی چون استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی، مردم‌باوری، استکبارستیزی و بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی را در کانون توجه قرار داد.

اندیشه‌های ایشان نه تنها در دوران مبارزه و پیروزی انقلاب، بلکه در سال‌های پس از آن نیز به عنوان چراغ راهی برای حرکت جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و همچنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی الهام‌بخش نسل‌های گوناگون است.

اکنون و با گذشت سال‌ها از آن روز تاریخی که خبر ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میلیون‌ها انسان را در اندوهی عمیق فرو برد، نام و یاد امام خمینی(ره) همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران زنده است.

حضور پرشور مردم در آیین‌های بزرگداشت سالگرد ارتحال ایشان، گواهی بر پیوند عمیق میان آرمان‌های امام و باورهای ملت ایران است، این مناسبت فرصتی ارزشمند برای تامل دوباره در ابعاد شخصیتی، سیاسی و فکری ایشان و همچنین بررسی میزان تحقق آرمان‌هایی است که برای آنها مبارزه کرد.

امام‌خمینی (ره) عزت و استقلال را به ملت ایران بازگرداند

امام‌جمعه اهل سنت ارومیه گفت:حضرت امام خمینی (ره)، رهبری بود که با تکیه بر ایمان راسخ، فریاد عدالت‌خواهی و اعتماد به خدای لایزال، طومار نظام ستم‌شاهی را درهم پیچید و عزت و استقلال را به ملت ایران بازگرداند.

ماموستا مامد کلشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی (ره) نماد پیوند ناگسستنی دین و سیاست، الگوی مبارزه با استکبار و احیاگر ارزش‌های والای اسلامی در عصر معاصر بود امروز رحلت جانسوز ایشان فرصتی برای بازخوانی اندیشه های این رهبرکم نظیر است.

وی با تاکید بر تبیین اندیشه ناب امام راحل به نسل های آینده عنوان کرد: ایشان با رهبری بی‌نظیر خود، خواب راحت را از چشمان قدرت‌های سلطه‌گر ربودند و به مستضعفان جهان روحیه و امید بخشیدند، مقاومت و ایستادگی امروز ملت ایران در برابر استکبار جهانی نمود بارزی از یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی به ملت ایران است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: چهاردهم خرداد هر سال فرصتی است تا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام (ره) که همانا عزت ملی، استقلال همه‌جانبه، مبارزه با فساد و تبعیض، حمایت از محرومان و ایستادگی در برابر زورگویان است، ادامه‌دهنده راه پرافتخار ایشان باشیم.

ماموستا کلشی نژاد با بیان اینکه اما اغاز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) در سال ۴۲ و وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ نقطه عطف تفکر اسلامی و وحدت شیعه وسنی را در پیش داشت، گفت: اندیشه وحدت از دیدگاه امام (ره) وسیله نفی سبیل و سلطه غیر مسلمانان بر امت‌های اسلامی بوده است؛ یکی از مظاهر این اندیشه‌، اختصاص آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس برای حمایت از حقوق مسلمانان در کشوری دیگر است.

وی با اشاره به اینکه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران یکی از شخصیت‌های بزرگوار جهان اسلام بود که اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پیشتاز در جهان معرفی کرد، گفت: امید است تا با شناخت کافی از امام خمینی(ره)، مسیر ایشان را طی کرده تا شاهد سربلندی ملت ایران باشیم چون هدف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران از انقلاب اسلامی، رفع تبعیض و گسترش اسلام در جامعه بود.

۱۴ خرداد فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل است

استاندار آذربایجان غربی گفت: ۱۴ خرداد فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بلند، آرمان‌های الهی و میراث ماندگار امام راحل است.

رضا رحمانی در پیامی به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) آورده است،چهاردهم خردادماه، یادآور عروج ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بلند، آرمان‌های الهی و میراث ماندگار آن رهبر فرزانه است.

امام خمینی (ره) با اتکا به ایمان، مردم‌باوری و احیای ارزش‌های اصیل اسلامی، نهضتی را پایه‌گذاری کرد که عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت ایران به ارمغان آورد و مسیر جدیدی را در تاریخ معاصر جهان گشود.

امروز نیز تداوم راه آن بزرگ‌مرد تاریخ، در سایه راهبری‌های حکیمانه رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ضامن پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.

سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی مجاهدان راه حق در جنگ رمضان را ارج می‌نهیم.

امسال، تقارن این ایام با دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر خم و برگزاری مستمر و باشکوه تجمعات شبانه، جلوه‌ای ویژه به این مناسبت بخشیده است؛ عیدی بزرگ که پیام‌آور تداوم مسیر هدایت، ولایت و وحدت امت اسلامی است. بی‌تردید پیوند عمیق میان آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ولایت، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت کشور به شمار می‌آید.

احیای هویت و عزت امت اسلامی از دستاورهای گفتمام انقلاب اسلامی است

امام‌جمعه مهاباد، احیای هویت و عزت امت اسلامی، طرح مسئله فلسطین به‌عنوان اولویت جهان اسلام و نقش تعیین‌کننده امام در شکل‌گیری جریان‌های مقاومت را از مهم‌ترین دستاوردهای گفتمان انقلاب اسلامی برشمرد.

ماموستا عبدالسلام امامی، با اشاره به رویکرد تحول‌آفرین بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام راحل با احیای هویت و عزت امت اسلامی، مسئله فلسطین را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی جهان اسلام مطرح کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در بیداری ملت‌ها و شکل‌گیری جریان‌های مقاومت ایفا کرد.

وی افزود: شخصیت جامع امام خمینی (ره) و روحیه استکبارستیزی ایشان، معادلات قدرت‌های جهانی را برهم زد و گفتمان انقلاب اسلامی را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان جریانی اثرگذار و ماندگار تثبیت کرد.

ماموستا امامی مردمی‌بودن را از مهم‌ترین ویژگی ‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: امام (ره) با اقشار مختلف جامعه و صاحبان اندیشه‌های گوناگون ارتباط برقرار می‌کرد و همواره شنونده دیدگاه‌ها و مطالبات مردم بود. هیچ قدرتی در جهان توان مقابله با اراده و نفوذ کلام ایشان را نداشت و مراسم استقبال تاریخی از امام و همچنین تشییع پیکر مطهرشان در حافظه تاریخی ایران و جهان بی‌نظیر ثبت شده است.

وی ساده‌زیستی، شفافیت در زندگی شخصی و پرهیز از وابستگی مادی را از دیگر ویژگی‌های برجسته امام راحل برشمرد و گفت: همین خصوصیات، جایگاه و محبوبیت ایشان را در میان ملت‌ها دوچندان کرد.

امام‌جمعه مهاباد با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: روحیه مبارزه، ایستادگی در برابر فشارها و پایداری در مسیر اهداف انقلاب از ویژگی‌های مکتب امام خمینی (ره) بود که با هدایت مقام معظم رهبری تداوم یافته و در تقویت جبهه مقاومت در منطقه نقش مهمی داشته است.

ماموستا امامی با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه گفت: در جریان حملات این رژیم به لبنان تاکنون بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ نفر از مردم بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند. اگر نقش‌آفرینی جریان مقاومت و حزب‌الله لبنان در میدان نبود، بدون تردید میزان تلفات و خسارات انسانی جنگ تحمیلی رمضان بسیار گسترده‌تر از آمارهای کنونی بود.

امام‌خمینی(ره) در حقیقت آینه‌ تمام‌نمای تربیت اسلامی بود

مسئول مرکز اسلامی اشنویه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الگوی تربیت اسلامی امام(ره) برای بشریت، اظهار داشت: امام راحل ما در ابعاد و در برخورد با رده های مختلف به نوعی یک برجستگی معنوی و اخلاقی را از خود منعکس و ظهور می‌داشت که همواره موجب جلب توجه دیگران قرار می‌گرفت و در حقیقت باید گفت که ایشان آینه‌ی تمام‌نمای تربیت اسلامی بود.

حجت الاسلام و المسلمین شادعلی عباسپور به کوشش امام(ره) برای استقرار نظام اسلامی اشاره و بیان کرد: تلاش همیشگی امام‌(ره) برای تشکیل حکومت اسلامی را باید مبین جامعیت شخصیت امام و طراز فکری بالای وی دانست.

وی افزود: امام(ره)، اسلام و حکومت اسلامی را یک پدیده الهی معرفی کرد که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند و این قدرت را دارد که قلم سرخ بر ستم گریها، چپاول گریها، فسادها و تجاوزگری های زمان بکشد و انسان‌ها را به کمال مطلوب خود برساند.

حجت‌الاسلام عباسپور، مردم را یکی از پایه‌های اصلی نظام اسلامی دانست و تاکید کرد: مردم ما به درستی این حقیقت را دریافت کرده‌اند که همانا خود پایه‌گذار تشکیل این نظام‌اند و میدان دار واقعی روزگار نیز تنها خودشانند که این مسئولیت خدمت گذاری مسئولان برای این مردم پای کار را سنگین می‌کند.

بزرگداشت رحلت امام (ره( پاسداشت مکتب الهی و انقلابی است

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی، گفت: عزت و عظمت کنونی ایران اسلامی را به معنای واقعی کلمه مدیون حضرت امام خمینی هستیم.

رضا نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بزرگداشت امام خمینی(ره) را در واقع پاسداشت یک مکتب الهی و انقلابی دانست و افزود: ما به واسطه برگزاری مراسمات یادبود حضرت امام(ره) در واقع ارزش‌ها و آرمان‌های یک نهضت عظیم را بازخوانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تکریم امام راحل را نباید فقط تکریم یک شخصیت بدانیم، اضافه کرد: در این روز ما در راستای پاسداشت مکتب الهی و انقلابی گام برمی‌داریم چراکه ایشان با ایستادگی در برابر استکباربرای دفاع از اسلام و عزت ‌بخشیدن به ملت بزرگ ایران گام برداشتند و ثابت کردند هر ملتی که اراده کند می‌تواند سرنوشت خود را به دست گرفته و از بیگانگان بی‌نیاز شوند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: سالروز ارتحال حضرت امام همچنین یادآوری شهادت قائد امت برای ما داغی سنگین است ولی این روزها و مناسبت‌ها نشان‌دهنده مسیر حق هستند.

نصیرزاده در ادامه سخنان خود تکریم شخصیت‌های بزرگ دینی و انقلابی که عمر خود را در راه اسلام و مردم صرف کرده‌اند، امری حائزاهمیت دانست و اظهار کرد: امام خمینی(ره) سال‌ها تبعید، رنج دوری از میهن و سختی‌های فراوان را برای دفاع از اسلام، استقلال کشور و عزت ملت به جان خریدند، تا ایران عزیز امروز در چنین نقطه‌ای بایستد و مقابل کسانی قد علم کند که ادعای سروری دنیا را دارند.

بازخوانی شخصیت، اندیشه و سیره امام (ه) ضروری است

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان‌ غربی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، گفت: بازخوانی شخصیت، اندیشه و سیره امام راحل یک ضرورت مهم فرهنگی و اجتماعی است، چرا که دشمنان همواره در تلاش هستند تاریخ انقلاب و شخصیت امام را تحریف کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی در آیینی افزود: امام راحل با تکیه بر ایمان، توحید و روحیه استکبارستیزی، کشور را از سلطه رژیم طاغوت نجات داد و ملت ایران را وارد عرصه‌ای تازه از عزت دینی و اقتدار ملی کرد.

وی ادامه داد: اگر جامعه نسبت به تبیین درست تاریخ انقلاب اسلامی و ویژگی‌های شخصیتی امام راحل بی‌تفاوت باشد، زمینه برای تحریف واقعیات فراهم می‌شود؛ از این رو مطالعه تاریخ انقلاب و معرفی صحیح ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) به نسل جوان اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: امام خمینی (ره) شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر بود و برجسته‌ترین ویژگی ایشان، ایمان عمیق و باور حقیقی به خداوند بود؛ به‌گونه‌ای که جز از خداوند از هیچ قدرتی هراس نداشت و با صلابت در برابر دشمنان ایستادگی می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: روحیه مقاومت، شجاعت و دشمن‌شناسی امام راحل، به قائد شهید نیز منتقل شده بود و همین روحیه، عامل اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان شد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به ساده‌زیستی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی گفت: سیره عملی امام خمینی (ره) نشان داد که می‌توان در اوج قدرت سیاسی، زندگی مردمی و ساده داشت و همین ویژگی‌ها سبب محبوبیت و ماندگاری ایشان در میان ملت شد.

وی تأکید کرد: راه امام، مسیر استقامت، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر استکبار است و باید این مسیر با بصیرت و آگاهی ادامه یابد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به شگفتی و اثر گذاری واژه «الله اکبر» گفت: الله‌اکبر جمله‌ای ساده نیست، بلکه عبارتی معرفتی و عمیق است و اگر انسان به مفهوم واقعی آن باور داشته باشد، هرگز دنیا را به آخرت ترجیح نمی‌دهد و ملت‌هایی که به این باور الهی تکیه کنند، در مسیر حق استقامت پیدا می‌کنند و از دشمنان هراسی نخواهند داشت.

امروز چهاردهم خرداد تنها یک مناسبت ساده نیست پاسداشت مکتبی است که درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارور کرده و به سرمقصد عزت و اقتدار خواهد رساند.