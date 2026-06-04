حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز تا روز شنبه هفته آینده، در برخی از ساعات با وزش بادهای شمالی روی دریا و در سطح استان (به‌ویژه از ظهر تا اوایل شب)، خلیج فارس متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گردوخاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان و روی دریا پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت ،امروز تا اوایل شب در قسمت های جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۶ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از بامداد فردا در فراساحل تا ۱۵۰ سانتی متر ، در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ و در فرا ساحل ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی متر است.