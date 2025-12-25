  1. استانها
بارش پراکنده باران و وزش تندباد در استان بوشهر از جمعه

بوشهر-کارشناس اداره‌کل هواشناسی بوشهر گفت: اواخر روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با عبور امواج بارشی از سطح استان، از اواخر روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط (غالباً روی دریا) احتمال بارش پراکنده باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

