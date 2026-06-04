سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز با استقرار جریانات شمالی، آسمان استان ابری خواهد بود و در برخی ساعات، بهویژه در ساعات ابتدایی روز، بارشهای پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: برای فردا جمعه با عبور امواج کمدامنه از فراز استان، شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده بهویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایهای مهیا خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: بررسی الگوهای جوی نشان میدهد از روز شنبه تا یکشنبه، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد شد و در بیشتر مناطق گلستان جوی آرام و بدون پدیده قابل توجه مورد انتظار است.
جعفری از شهروندان خواست با توجه به احتمال بارشهای موقت در نواحی مرتفع و کوهپایهای، تمهیدات لازم را در ترددهای برونشهری و فعالیتهای طبیعتگردی مدنظر قرار دهند.
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