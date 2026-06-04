عیوضی: عملیات خرید تضمینی گندم استان زنجان از ۲۵ خرداد آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی گفت: دو مرکز مهم ذخیره‌سازی گندم استان زنجان با آماده‌باش کامل، فعالیت خود در زمینه خرید تضمینی گندم را آغاز خواهند کرد. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع فرآیند خرید محصول استراتژیک گندم از کشاورزان منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جلسات کارشناسی برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد: کمیته خرید تضمینی گندم به منظور راهبری و نظارت دقیق بر فرآیند خرید، به ریاست استاندار محترم در سطح استان و به صورت متناظر در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران به طور دوره‌ای تشکیل جلسه می‌دهد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اضافه کرد: اعضای اصلی این کمیته در سطح استان شامل نمایندگان «استانداری»، «سازمان جهاد کشاورزی»، «اداره کل غله و خدمات بازرگانی»، «بانک کشاورزی»، «نیروی انتظامی»، «سازمان صنعت، معدن و تجارت» و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، « سازمان تعاون روستایی»، «بنیاد گندمکاران»، «اداره کل راهداری و حمل و نقل» و ... هستند. در سطح شهرستان‌ها نیز ساختار این کمیته با حضور رؤسا و نمایندگان متناظر دستگاه‌های مذکور برای هماهنگی و اجرای دقیق مصوبات تشکیل می‌گردد.

عیوضی گفت: با هدف تضمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کمیته خرید تضمینی گندم با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، جلسات دوره‌ای خود را به منظور بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص تأمین و ذخیره‌سازی این محصول استراتژیک برگزار می‌کند. این کمیته که ریاست آن بر عهده استانداری (یا فرمانداری شهرستان) است، با حضور نمایندگان دستگاه‌های کلیدی چون جهاد کشاورزی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی، بانک کشاورزی، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وظیفه دارد تا فرآیند خرید تضمینی گندم را با حداکثر کارایی مدیریت کند.

به گفته عیوضی؛ از مهم‌ترین برنامه‌ها و وظایف این کمیته«تسهیل‌گری در خرید حداکثری» با هدف رفع موانع و تسهیل فرآیند خرید گندم از کشاورزان، « پیگیری مطالبات کشاورزان» شامل رسیدگی و پیگیری جدی برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران، « بررسی خرید توافقی» ، «بهینه‌سازی ذخیره‌سازی»، «اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی گندم مورد نیاز استان در سیلوها، کارخانجات آردسازی و مراکز خصوصی» می‌باشد.

وی عنوان کرد: کمیته استانی خرید تضمینی گندم همچنان بسته به موضوعات مطروحه برگزار می‌شود؛ در اشل شهرستانی نیز کمیته‌های شهرستانی خرید تضمینی گندم در ۵ شهرستان استان زنجان (زنجان، ابهر، خدابنده، سلطانیه و ماهنشان) برگزار شده و هفته آینده نیز این کمیته‌ها در شهرستان‌های ایجرود و خرمدره برگزار خواهند شد

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی توضیح داد: این کمیته با نگاهی جامع، موضوعات کلان را در سطح استان بررسی کرده و سپس همین مباحث را به صورت جزئی‌تر و عملیاتی در سطح شهرستان‌ها پیگیری و رصد می‌کند تا از اجرای صحیح سیاست‌ها و تأمین پایدار گندم اطمینان حاصل شود. جلسات استانی به صورت مستمر برای بررسی مسائلی مانند آسیب‌شناسی خرید تضمینی گندم در سال گذشته، بررسی و ارزیابی مراکز خرید تشکیل می‌شود. پس از طرح موارد در کارگروه استانی، در صورت امکان اجرایی شدن، تصویب می‌شود.

عیوضی با اشاره به هدف‌گذاری‌های خرید و پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی برای خرید 454 هزار تنی گندم در سال جاری ابراز کرد: از 25 خردادماه مراکز خرید سیلوی غدیر زنجان و ولایت سلطانیه آماده خرید و تحویل محصولات گندم می‌باشند و سایر مراکز متناسب با تاریخ برداشت، فعال می‌گردند. لازم به ذکر است در تمامی مراکز خرید، عوامل خرید اداره کل غله و خدمات بازرگانی شامل عامل تشخیص و ذی حساب مستقر خواهند شد.