تزریق ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی رزن و درگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن مصطفوی عصر پنج شنبه در نشست مشترک با رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رزن و هیئت همراه، ضمن بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به دامداران، گلخانهداران و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی، بر ضرورت افزایش حمایتهای مالی از فعالان این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به اشتغال بخش عمدهای از ساکنان روستایی شهرستانهای رزن و درگزین در حوزه کشاورزی و دامداری، تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات و تسهیلات تکمیلی به منظور تقویت معیشت کشاورزان و تولیدکنندگان یکی از اولویتهای اصلی در مجلس است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعلام خبر اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید، افزود: این منابع مالی در راستای تقویت تولید، تثبیت اشتغال و توسعه فعالیتهای زیربنایی از جمله پروژههای گلخانهای و دامداری در سطح شهرستانهای رزن و درگزین اختصاص یافته که میتواند گام مؤثری در راستای رفع چالشهای مالی این واحدها باشد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رزن در ادامه با ارائه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات، به محدودیتهای منابع مالی و اعتباری به عنوان مانعی در پاسخگویی کامل به متقاضیان اشاره کرد و بر لزوم تسهیل دسترسی بهرهبرداران به منابع مالی جهت توسعه زنجیره تولید در این منطقه تأکید کرد.
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