https://mehrnews.com/x3cfd9 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6850550 استانها زنجان استانها زنجان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ اجرای زیبای گروه سرود کریم اهل بیت(ع) در زنجان زنجان- گروه سرود کریم اهل بیت(ع) در جشن مهمانی غدیر در زنجان اجرای زیبای داشت که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. دریافت 29 MB کد مطلب 6850550 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حضور زنجانی ها در جشن بزرگ غدیر برگزاری باشکوه جشن بزرگ غدیر در زنجان زنجان آماده برگزاری جشن بزرگ غدیر عیوضی: عملیات خرید تضمینی گندم استان زنجان از ۲۵ خرداد آغاز می شود برچسبها زنجان مهمونی کیلومتری غدیر 1405 اطعام غدیر
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