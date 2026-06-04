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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

اجرای زیبای گروه سرود کریم اهل بیت(ع) در زنجان

اجرای زیبای گروه سرود کریم اهل بیت(ع) در زنجان

زنجان- گروه سرود کریم اهل بیت(ع) در جشن مهمانی غدیر در زنجان اجرای زیبای داشت که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

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کد مطلب 6850550

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