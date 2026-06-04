به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اظهار کرد: نخستین شناور فلزی ساختهشده در جریان جنگ تحمیلی سوم که بهطور کامل توسط متخصصان داخلی کشور طراحی و ساخته شده است، در بندر شهید رجایی هرمزگان به آب انداخته شد.
وی افزود: این شناور نخستین شناور فلزی ساختهشده در جریان جنگ تحمیلی سوم است که با وجود شرایط ویژه و فشارهای ناشی از جنگ با حمایتهای فنی و نظارتی و استفاده از دانش بومی کارشناسان و متخصصان داخلی کشورمان ساخته شده است.
مکیزاده بیان کرد: این شناور فلزی ۲ موتوره، به طول ۴۹ متر، با ظرفیت ناخالص ۴۹۰ و ظرفیت حمل ۷۰۰ تُن طراحی شده است که با موفقیت کامل به آب انداخته شد.
وی با بیان اینکه این موفقیت در شرایط جنگی، نشانهای روشن از تابآوری، خودباوری و تداوم تولید ملی است گفت: در حالی که کشور با فشارها و محدودیتهای ناشی از جنگ روبهرو بوده، به آباندازی این شناور فلزی بومی نشان میدهد که ظرفیتهای فنی و صنعتی داخلی نهتنها متوقف نشده، بلکه توانستهاند با اتکا به دانش متخصصان ایرانی مسیر توسعه را ادامه دهند.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: چنین دستاوردی علاوه بر تقویت ناوگان دریایی، پیام مهمی از پایداری صنعت، اعتماد به توان داخلی و شکستناپذیری زیرساختهای تولیدی کشور در برابر شرایط بحرانی منتقل میکند.
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