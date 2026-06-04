مهمونی کیلومتری غدیر در دیار میرزا؛ از ایستگاه‌ صلواتی تا اطعام علوی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هجدهم ذی‌ الحجه در تقویم تاریخ اسلام، تنها یک روز نیست؛ روزی است که نبوت به کمال رسید، رسالت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام با نصب وصی و جانشین بر حقش به پایان راه نرسید که به افتتاح راهی نو انجامید و سعادت انسان‌های حق‌جو برای همیشه تضمین شد.

عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ ولایت، در ایران اسلامی و به ویژه در استان گیلان، هر سال با شور و حالی وصف‌ ناشدنی گرامی داشته می‌شود؛ شوری که امسال با عطر شهادت رهبر شهید و ایستادگی ۹۰ شب مردم در میدان، رنگی تازه و عمقی مضاعف یافته است.

مردم ولایتمدار دیار میرزا کوچک‌خان از ساعات نخستین روز عید، کوچه‌ پس‌ کوچه‌های شهرهای خود را به کانون همدلی و ارادت تبدیل کرده‌اند. از رشت تا رودسر، از انزلی تا لاهیجان، بوی جان‌افزای شربت و شیرینی و غذای نذری در فضا پیچیده و ایستگاه‌های صلواتی، این روزها بیش از هر زمان دیگری، روایتگر پیوند ناگسستنی مردم با ساحت امیرالمؤمنین (ع) است.

هجدهم ذی‌الحجه سال دهم قمری، روزی است که پیامبر اسلام (ص) در بازگشت از حجةالوداع، در منطقه غدیر خم، دست علی بن ابی‌طالب (ع) را به عنوان وصی و جانشین خود به آسمان برد و فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلاَهُ». از آن روز تا ابد، غدیر تنها یک واقعه تاریخی نماند؛ به جریانی زنده، پویا و همیشه جاری در رگ‌های جامعه اسلامی تبدیل شد. این عید بزرگ برای شیعیان و همه آزادگان جهان، نماد تداوم راه نبوت، تجلی عدالت، فتوت و جوانمردی و سندی محکم بر حقانیت اهل بیت (ع) است.

امسال اما غدیر در گیلان حال و هوایی دیگر دارد؛ حال و هوایی که در آن عطر شهادت رهبر شهید با بوی شربت و شیرینی ولایت در هم آمیخته و حضور بیش از ۹۰ شبه مجاهدانه مردم در میدان، به جشن‌های غدیر عمقی دوباره بخشیده است.

از ساعات آغازین روز عید، خیابان‌ها و کوچه‌ پس‌ کوچه‌ های شهرها و روستاهای گیلان، صحنه ازدحام جمعیتی بود که با پای دل به استقبال مهمانی بزرگ غدیر رفته بودند.

ایستگاه‌ های صلواتی، هر کدام به سهم خود، با پخش شربت، شیرینی، چای و غذای نذری، پذیرای عاشقان امیرالمؤمنین (ع) بودند؛ صحنه‌هایی که هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد و ایمان به عمق باورهای دینی این مردم را دوچندان می‌کند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید، روایت تصویری و نوشتاری خبرگزاری مهر از حال و هوای غدیر در استان گیلان به ویژه شهر رشت است؛ غدیری که امسال بیش از هر زمان دیگری، نشانی از پیوند «نشاط توحیدی» و «مکتب خدمت» را یدک می‌کشد و ثابت می‌کند که مردم این دیار، هیچ‌گاه سنگر ولایت را خالی نمی‌گذارند.

مردم رشت در جشن غدیر با رهبری تجدید پیمان کردند

سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در حاشیه جشن بزرگ عید سعید غدیر خم که در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید امامت و ولایت، گفت: مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان گیلان به‌ویژه شهر رشت، امروز بار دیگر با حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، ولی‌فقیه زمان، تجدید بیعت کردند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع ولایت در اسلام افزود: خط امامتی که خداوند متعال ایجاد کرد، همواره از دوره ائمه معصومین علیهم‌السلام تا عصر غیبت که اداره امور بر عهده ولی‌فقیه است، تداوم داشته و امت‌های بسیاری با محوریت آن بیعت کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تأکید کرد: امروز بار دیگر اعلام می‌داریم که تا پای جان در مسیر ولایت ثابت‌قدم هستیم تا ان‌شاءالله اسلام و انقلاب عزیز به دست حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج) برسد و جهان از عدل و داد سرشار گردد.

سرهنگ امینی در پایان با درود به امام و شهدا، از حضور حماسی مردم قدردانی کرد و گفت: خداوند متعال همگان را در پناه رهبری و حضرت ولی عصر (عج) حفظ کند.

غدیر سند افتخار مکتب تشیع است

مهرداد توکلی‌راد، فعال فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان اهمیت واقعه غدیر خم و حضور پرشور مردم در آیین‌های عید سعید غدیر پرداخت و با اشاره به جایگاه رفیع غدیر در فرهنگ تشیع اظهار کرد: عید سعید غدیر خم، تنها یک عید مذهبی نیست؛ بلکه سند افتخار مکتب تشیع و تکمیل‌کننده دین مبین اسلام است. واقعه غدیر، نقشه راه هدایت و تعیین‌کننده خط امامت و ولایت تا روز قیامت بود که توسط پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی انجام شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور خود در مراسم جشن غدیر خاطرنشان کرد: من مانند سال‌های گذشته، امسال نیز در جشن بزرگ غدیر شرکت کردم. این حضور برای من تنها یک مشارکت اجتماعی نیست؛ بلکه تجدید میثاقی عملی با آرمان‌های ولایت و امامت است. شور و شعف عاشقان اهل بیت (ع) در این روز، صحنه‌ای بی‌نظیر از همدلی و یکپارچگی امت اسلامی را رقم می‌زند.

این فعال مجازی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبیین واقعه غدیر در فضای مجازی گفت: متأسفانه برخی جریان‌های معاند تلاش می‌کنند اهمیت غدیر را کمرنگ نشان دهند یا آن را فقط یک واقعه تاریخی صِرف معرفی کنند. وظیفه ما در فضای مجازی این است که با تولید محتوای دقیق، جذاب و مستند، پیام غدیر یعنی تداوم ولایت و امامت را به نسل جوان منتقل کنیم.

توکلی‌راد در پایان با اشاره به حضور حماسی مردم در مراسم غدیر تصریح کرد: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، مردم ولایت‌مدار در شهرها و روستاهای سراسر کشور، حماسه‌ای ماندگار آفریدند. این حضور بی‌شائبه و عاشقانه، پیام روشنی برای دشمنان دارد که ملت ایران تا پای جان بر عهد خود با ولایت باقی است. ان‌شاءالله این همبستگی و ارادت به اهل بیت (ع)، زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت (عج) خواهد بود.

رسانه‌ها تبیین‌کننده فلسفه ولایت باشند

قاسم مصفا، معاون رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم اظهار کر: عید غدیر، بزرگترین عید امت اسلامی و روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی بر مسلمانان است. واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سند جاودانه امامت و ولایت و تداوم مسیر نبوت تا قیامت محسوب می‌شود.

معاون رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در بزرگداشت این عید خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌ها اعم از مکتوب، دیجیتال و مجازی مسئولیتی سنگین بر دوش دارند و آن تبیین فلسفه غدیر و ولایت برای اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان است. باید با تولید محتوای فاخر، دقیق و جذاب، پیام غدیر را به زبان روز به مخاطبان منتقل کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در فضای مجازی تصریح کرد: دشمنان اسلام و تشیع همواره تلاش کرده‌اند اهمیت غدیر را کمرنگ جلوه دهند یا آن را تحریف کنند. فعالان رسانه‌ای متعهد باید در این میدان حضور پررنگ داشته باشند و با تکیه بر مستندات معتبر، غدیر را به عنوان فصل الخطاب امامت و ولایت معرفی کنند.

مصفا در پایان با اشاره به برنامه‌های این اداره کل در ایام غدیر گفت: خوشبختانه امسال برنامه‌های متنوع و پرشکوهی در سطح استان گیلان تدارک دیده شده بود و رسانه‌های استان نیز همکاری خوبی در پوشش این آیین‌های باشکوه داشتند. امیدواریم این همدلی و ارادت به ساحت اهل بیت (ع) همواره تداوم یابد و ان‌شاءالله زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) باشد.