ارجمند: بیش از ۵۰۰ موکب در برگزاری مهمونی غدیر هرمزگان مشارکت دارند

محمود ارجمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات مهمونی غدیر در استان هرمزگان اظهار کرد: از بعدازظهر امروز برنامه‌ها در مناطق مختلف استان هرمزگان آغاز می‌شود و در بندرعباس ساعت اعلام شده از ۱۷ تا ۲۳ است که منتظر حضور پرشور مردم هستیم.

وی با اشاره به استقرار گسترده موکب‌ها افزود: در بندرعباس با توجه به استقبال مردمی، تعداد موکب ها از ۱۱۰ موکب به بیش از ۱۲۰ موکب افزایش یافته است و در سایر شهرستاهای استان نیز تعداد قابل توجهی از مواکب مردمی پذیرای استقبال کنندگان خواهند بود.

دبیر ستاد اجرایی برنامه‌های غدیر هرمزگان عنوان کرد: مجموع موکب‌های مستقر در سطح استان هرمزگان برای برگزاری مهمونی غدیر از مرز ۵۰۰ موکب عبور کرده است.

ارجمند با تأکید بر نقش مردم در برگزاری این رویداد تصریح کرد: یک هزار و ۶۰۰ خادم مردمی به صورت مستقیم مواکب شهر بندرعباس مشغول خدمت‌رسانی هستند. امسال تنوع خدمات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خدمات نظامی (از جمله باز و بسته کردن اسلحه) نیز ارائه می‌شود.

دبیر ستاد اجرایی برنامه‌های غدیر هرمزگان در تشریح جزئیات مهمانی غدیر بندرعباس خاطرنشان کرد: در بخش ویژه این برنامه، شاهد نمایش یک پهپاد شاهد خواهیم بود که مردم می‌توانند پیام‌های خود را خطاب به رزمندگان اسلام و به ویژه فرمانده نیروی هوافضا بنویسند.

وی اضافه کرد: ساعت ۶ بعدازظهر، زنجیره انسانی مقاومت درکرانه خلیج فارس شکل می‌گیرد، همچنین مراسم ویژه سالروز ارتحال امام (ره) و تجمع شبانه از ساعت ۸ شب آغاز خواهد شد.

