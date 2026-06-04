غدیر «قوه مجریه اسلام» و تجلی تفسیر معصومانه و خطاناپذیر دین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده ظهر پنجشنبه در مراسم عید سعید غدیر خم با اشاره به جایگاه محوری این عید در نظام تشیع، اظهار داشت: اسلام برای آنکه بتواند رسالت رسول خدا(ص) را در تمام ادوار در جامعه بشریت به اجرا درآورد، نیاز به قوه مجریه دارد. خداوند متعال در غدیر، این قوه مجریه را قرار داد؛ تجلی آن در ۱۲ امام پاک، معصوم و خطاناپذیر است که هم دارای مقام عصمت هستند و هم دو رکن اساسی دین را حفظ می‌کنند؛ یکی صیانت از دین در تفسیر معصومانه و خطاناپذیر و دیگری اجرای تعالیم نورانی اسلام در جامعه بشریت آنطور که هست.

وی افزود: غدیر عیدالله الاکبر است؛ در آسمان‌ها شناخته‌شده‌تر است از اهل زمین. ما زمینیان غدیر را آنگونه که اهل آسمان می‌شناسند، نشناختیم. این سخن، سخن مقام عصمت است. خدای متعال از دل غدیر، امروز پنجره‌ای به روی ما و بشریت گشود؛ پنجره‌ای که شعاع آن در این عصر و زمان در ولایت فقیه تجلی پیدا کرد. ولایت فقیه شعاعی از آن حقیقت نورانی غدیر است که شما آثار و برکات وجودی آن را امروز می‌بینید.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر تفاوت میان شعاع و اصل نور بیان کرد: حال اگر این شعاع، نه خود آن نور و حقیقت غدیر، اینچنین برکاتی دارد، در ظهور منجی عالم که خود آن حقیقت غدیر در وجود نازنین حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) تجلی پیدا می‌کند، چه خواهد شد؟ این امانت انبیای عظام الهی، این ۱۲۴ هزار پیغمبر، این حقیقت توحید که در ولایت و امامت متجلی است، باید به دست توانای او به مرحله اجرا گذاشته شود.

عبادی‌زاده با اشاره به محرومیت جامعه از فیض کامل امامت تصریح کرد: گرچه ائمه معصوم و بزرگوار ما این مجال را که بتوانند قوه مجریه اسلام را به تمامه به مرحله اجرا درآورند، پیدا نکردند و جامعه خودش را از این فیض عظیم محروم کرد، اما خدا وعده داده است و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خداوند وعده حاکمیت صالحان و مستضعفان را بر روی زمین به وسیله او داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالگرد امام راحل و شهادت رهبر شهیدانقلاب، خطاب به مردم گفت: توصیه می‌کنم به شما مردم بزرگوار و عزیز، اطعام غدیر را که منشأ برکات فراوانی خواهد بود فراموش نکنید. امام صادق(ع) توصیه فرموده است که در روز غدیر اطعام بدهیم. نه هر میزانی، هر مقدار که می‌توانید مشارکت کنید. برکات این کار، دل‌های محبان را به هم نزدیک می‌کند و حقیقت و نام غدیر را زنده می‌نماید که در آینده تاثیرات خودش را خواهد گذاشت.