حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به راهبردهای سازمان اوقاف و امور خیریه برای برگزاری دهه امامت و ولایت سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط کشور و ضرورت تقویت انسجام ملی، امیدآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی، شعار محوری برنامه‌ها «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» انتخاب شده است.

وی تأکید کرد: تلاش ما بر این است که برنامه‌های این دهه با رویکردی مردمی، حماسی، هنرمندانه و جریان‌ساز برگزار شود تا پیام غدیر در متن زندگی مردم جلوه‌ای پررنگ‌تر پیدا کند.

این مسئول سازمان اوقاف درباره مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های امسال گفت: حضور در میان مردم مهم‌ترین ویژگی برنامه‌هاست؛ چرا که اعتقاد داریم پیام غدیر نباید صرفاً در فضای بقاع متبرکه، مساجد و سالن‌ها محدود بماند. بر همین اساس جشن‌های مردمی، مواکب خدمت‌رسانی، چایخانه‌های غدیر، کاروان‌های شادی و برنامه‌های فرهنگی در میادین، خیابان‌ها، پارک‌ها و مراکز تجمع مردم در حال برگزاری است تا فضای غدیر در سراسر شهرها و روستاها جریان پیدا کند.

وی در خصوص برنامه‌های تبیین مفاهیم غدیر و ولایت افزود: تأکید ما بر استفاده از زبان هنر و شیوه‌های نوین ارتباطی است. در همین راستا اجرای نقالی و پرده‌خوانی غدیر، تئاترهای خیابانی، سرودهای جمعی نوجوانان، محافل قرآنی با محوریت آیات ولایت، خیمه‌های معرفت و پاسخگویی به شبهات پیرامون ولایت و امامت و همچنین اعزام مبلغان توانمند در سراسر کشور در حال انجام است تا معارف غدیر به شیوه‌ای جذاب، عالمانه و متناسب با نیازهای نسل امروز تبیین شود.

حجت‌الاسلام عادل با بیان اینکه یکی از جلوه‌های مهم غدیر، خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان است، خاطرنشان کرد: اجرای گسترده سنت حسنه اطعام غدیر، توزیع بسته‌های معیشتی با عنوان «به رسم علی(ع)»، اجرای طرح «قرار دوازدهم» با محوریت مهدویت و کمک‌های مؤمنانه و همچنین فعالیت مواکب خدمت‌رسانی در بقاع متبرکه و مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان اوقاف درباره جایگاه اطعام غدیر تصریح کرد: اطعام غدیر تنها یک پذیرایی و سفره‌گستری ساده نیست، بلکه یکی از جلوه‌های عینی محبت به امیرالمؤمنین(ع)، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ مواسات و دستگیری از نیازمندان است. در روایات اسلامی نیز بر اطعام مؤمنان در روز غدیر تأکید فراوان شده و این عمل از بزرگ‌ترین اعمال این عید شریف شمرده شده است.

وی ادامه داد: امسال با مشارکت بقاع متبرکه، خیرین، هیئت‌های مذهبی، واقفان و مردم مؤمن، هزاران سفره اطعام و ایستگاه پذیرایی در سراسر کشور برپا شده یا در حال برپایی است. تلاش ما این است که برکات غدیر تنها به فضای جشن‌ها محدود نشود، بلکه با رسیدگی به نیازمندان، توزیع بسته‌های معیشتی و توسعه کمک‌های مؤمنانه، فرهنگ عدالت، مواسات و خدمت‌رسانی علوی در جامعه بیش از پیش تجلی یابد. اطعام غدیر در حقیقت نماد پیوند محبت اهل‌بیت(ع) با خدمت به مردم و یکی از زیباترین جلوه‌های ولایت‌مداری در جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام عادل با اشاره به نقش قرآن کریم در ترویج فرهنگ ولایت گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های ترویج فرهنگ ولایت، بازخوانی آیات قرآن کریم بر اساس معارف اهل‌بیت(ع) و روایات معتبر اسلامی است. در همین راستا سازمان اوقاف از دو ترجمه جدید و ارزشمند قرآن کریم که توسط آقای دکتر توحیدی و مهندس برازش با رویکرد توجه به روایات تفسیری مرتبط با ولایت اهل‌بیت(ع) تدوین شده، حمایت کرده است.

وی در پایان گفت: قرار بود این آثار در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم رونمایی شوند که به دلیل شرایط خاص کشور و تحولات ناشی از جنگ، این برنامه به تعویق افتاد؛ اما این اقدامات از جمله گام‌های مهم قرآنی در مسیر تبیین پیوند ناگسستنی قرآن و عترت به شمار می‌روند و امیدواریم در آینده نزدیک آیین رونمایی و معرفی رسمی آن‌ها برگزار شود. هر اندازه جامعه با معارف قرآنی مرتبط با مسئله ولایت، امامت، هدایت و رهبری الهی بیشتر آشنا شود، زمینه تعمیق باورهای دینی و تقویت هویت اسلامی و انقلابی فراهم‌تر خواهد شد.