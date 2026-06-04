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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

حال و هوای میدان شهدای اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر

حال و هوای میدان شهدای اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر

اراک- در این ویدئو حال و هوای میدان شهدا اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6850199

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