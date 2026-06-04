https://mehrnews.com/x3cf4Z ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴ کد مطلب 6850199 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴ حال و هوای میدان شهدای اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر اراک- در این ویدئو حال و هوای میدان شهدا اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6850199 کپی شد مطالب مرتبط اجرای پویش «نبا عظیم» در اراک قربانی: مهمومی غدیر ۲۹۳ هزار وعده غذا در سرزمین آفتاب توزیع میشود حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر سرزمین آفتاب در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر؛ فرهنگ ولایت در قاب همدلی «ذوالفقار علی» در قلب اراک؛ طنین غدیر در امتداد امنیت و اقتدار برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم اراک مشارکت مردمی
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