  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر

حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر

اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6850325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها