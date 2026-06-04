https://mehrnews.com/x3cf7z ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ کد مطلب 6850325 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر اراک- در این ویدئو حضور پرشور مردم دیار آفتاب در مهمونی کیلومتری غدیر در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6850325 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در حسینیه شهدای اراک «ذوالفقار علی» در قلب اراک؛ طنین غدیر در امتداد امنیت و اقتدار حال و هوای میدان شهدای اراک پیش از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر اجرای پویش «نبا عظیم» در اراک برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم اراک تجمع مردمی
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