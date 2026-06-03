حجتالاسلام محمود قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و با هدف ترویج فرهنگ اطعام و همدلی، ستاد هماهنگی برنامههای موکبها، فعالیتهای گستردهای را در حوزه تغذیه و خدمترسانی تعریف کرده است.
وی با اشاره به آمار قابلتوجه توزیع نذورات، افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، بیش از ۲۹۳ هزار وعده غذایی در سطح استان مرکزی تهیه و توزیع میشود که این اقدام در سایه اخلاص و همت بلند مردم و هیئات مذهبی محقق شده است.
حجتالاسلام قربانی با بیان اینکه امسال فعالیتهای موکبها در سه حوزه اصلیِ «فرهنگی»، «تبلیغی» و «تبیینی» برنامهریزی شده است، تصریح کرد: تلاش ما این است که این حرکتها صرفاً به اطعام محدود نشود، بلکه در کنار خدمترسانی، ابعاد فرهنگی و تبلیغی آن نیز تقویت شود تا موکبها به کانونی برای ترویج معارف اهلبیت(ع) و انسجام اجتماعی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه در کنار فعالیتهای معمول، طرحهای شاخصی در دستور کار قرار گرفته که به غنای فرهنگی این پویشها کمک شایانی میکند، گفت: نخستین محور، اجرای طرح «۱۱۰ موکب نوجوان» در ۱۱۰ محله اراک است که با هدف کادرسازی و تربیت نسل انقلابی توسط نوجوانان دغدغهمند مدیریت میشود.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی به نقش محوری بانوان در این ایام اشاره کرد و گفت: پویش مردمی «هر خانه، یک غذا» با مشارکت فعال حدود ۴ هزار بانوی اراکی اجرایی شده است که جلوهای از فرهنگ اصیل خانوادهمحور در خدمترسانی دینی است همچنین حسینیه شهدا با اجرای برنامههای ویژه مناسبتی و افزودن ۱۱۰ واحد غذایی، همکاری مؤثری در این جریان فرهنگی داشته است.
حجتالاسلام قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای شهرستانهای استان اشاره کرد و افزود: در منطقه میلاجرد نیز کاروانی با عنوان «اخوت و امید» ذیل برنامههای ویژه عید غدیر خم شکل گرفته که با محوریت «عقد اخوت» و برنامههای فرهنگی، به همت مردم و جوانان این منطقه مدیریت میشود.
وی تصریح کرد: این اقدامات که در قالب موکبها و با محوریت مساجد صورت میگیرد، گامی مؤثر در جهت تقویت فضای معنوی استان و گسترش فرهنگ یاری به یکدیگر است و امیدواریم این حرکتها زمینهساز انسجام بیشتر در جامعه باشد.
وی افزود:.ما نظام ولایتفقیه را استمرار نورانیِ ولایت ائمه اطهار (ع) و نیابتِ برحقِ حضرت ولیعصر (عج) در عصر غیبت میدانیم و امسال در حالی به ضیافت عید سعید غدیر میرویم که این ایام، طلیعهی نخستین عید ولایت در دوران زعامت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای است؛ تقارنی فرخنده که بار مسئولیت نهادهای فرهنگی و آحاد مردم را در احیای فرهنگ غدیر و تبیینِ جایگاه رفیع ولایت، مضاعف میسازد.
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