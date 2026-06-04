«ذوالفقار علی» در قلب اراک؛ طنین غدیر در امتداد امنیت و اقتدار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر، عصر پنجشنبه دیار آفتاب غرق در جشن و سرور شد و مردم این دیار با حضور پرشور خود، عهد و پیمانشان را با ولایت تجدید کردند و طرحِ باشکوه 《ایران، ذوالفقار علی》 حماسه‌ای از وحدت و اقتدار را به تصویر کشید.

مهمونی کیلومتری غدیر با حضور اقشار مختلف مردم در شهر اراک برگزار شد، این برنامه که با هدف گرامیداشت واقعه غدیر و ترویج فرهنگِ مواسات ترتیب یافته بود، شامل فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی بود.

شرکت‌کنندگان نیز در این مراسم با شعارهایی نظیر یا علی و لبیک یا خامنه‌ای، بر وفاداری خود به آرمان‌های نظام تأکید کردند.

بخش اصلی این رویداد به فعالیت‌های خیریه اختصاص داشت، در قالب «طرح اطعام غدیر»، با مشارکت خیران و نهادهای حمایتی، ۱۱۰ دیگ غذای گرم تهیه و میان خانواده‌های کم‌برخوردار در سطح استان توزیع شد، این اقدام با هدف نهادینه‌سازی سنت اطعام در عید غدیر انجام گرفت.

در حاشیه این مراسم، موکب‌های فرهنگی و ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف شهر برپا شد، اجرای گروه‌های سرود و قرائت دسته‌جمعی زیارت امیرالمؤمنین(ع) از جمله برنامه‌های اجرایی در مسیر جشن بود که با استقبال شهروندان اراکی همراه شد.

همزمان با عید غدیر ولایت، آیین جشن و سرور در نقاط مختلف سرزمین آفتاب از شب گذشته برگزار و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) با حضور گسترده در مجالس جشن و شادی، آغاز ولایت علی (ع) را جشن گرفتند.

شرکت کنندگان در این آیین معنوی، با مولودی خوانی برای موفقیت همه مسلمانان و طول عمر علمای اسلامی، به ویژه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای معظم رهبر دست به دعا و نیایش برداشتند.

همچنین مردم موحد و مومن استان مرکزی با آذین بندی کوچه ها، محلات و خیابان های نقاط مختلف این استان عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت به منصه ظهور گذاشتند.

کسبه محلات مختلف کلانشهر اراک به خصوص بازار تاریخی این شهر با پخش شیرینی و شربت به پذیرایی از مردم ولایتمدار این شهر پرداختند.

برپایی جشن محله محور با حضور بانوان و هیات‌های مذهبی در نقاط مختلف استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده عاشقان امیرالمومنین حضرت علی(ع) در روز عید غدیر بود.

این مراسم با تأکید بر تداوم اقدامات حمایتی در سایر مناسبت‌های مذهبی توسط گروه‌های مردمی به پایان رسید.

واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر گرامی اسلام(ص) هنگام بازگشت از حجة الوداع در ۱۸ ذی‌الحجه سال دهم قمری در مکانی به نام غدیر خم، امام علی(ع) را ولی و جانشین خود معرفی کرد و حاضران در آن واقعه که بزرگان صحابه نیز در میان‌شان بودند، با امام علی (ع) بیعت کردند.

همزمان با برگزاری مهمونی خیابانی عید غدیر در اراک بیش از ۷۵۰ خادم در ۸۲ غرفه به ارائه خدمت پرداختند.



در این رویداد خیابانی بیش از ۳۰ میلیارد ریال از طریق نذورات و به همت مجموعه های مردمی و حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط دستگاه های اجرایی تامین شد.