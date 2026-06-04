«حادثه سخت امنیتی» در جنوب لبنان و زخمی شدن سه نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه سخت امنیتی در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند جزئیات آن بعدا منتشر خواهد کرد و خبرهای اولیه از زخمی شدن دستکم سه نظامی صهیونیست حکایت دارد.

این گزارش در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بعدا اعلام کرد: امروز، در نتیجه عملیات حزب‌الله علیه نظامیان ما در جنوب لبنان، سه نظامی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است و به خانواده‌هایشان اطلاع داده شده است.

حزب الله لبنان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و به شهادت رسیدن و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در مناطق جنوبی لبنان، مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز پنج شنبه در شهرک القنطره هدف دو موج حمله موشکی قرار داده است.



حزب الله در بیانیه‌ای دیگر از حمله به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و خودروهای آنها در همین شهرک در ساعت ۰۲:۴۵ بامداد امروز با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری خبر داد.

این عملیات در حالی صورت می گیرد که نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوز به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.