  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

«حادثه سخت امنیتی» در جنوب لبنان و زخمی شدن سه نظامی صهیونیست

«حادثه سخت امنیتی» در جنوب لبنان و زخمی شدن سه نظامی صهیونیست

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه سخت امنیتی برای نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان و زخمی شدن سه نفر از آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه سخت امنیتی در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند جزئیات آن بعدا منتشر خواهد کرد و خبرهای اولیه از زخمی شدن دستکم سه نظامی صهیونیست حکایت دارد.

این گزارش در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بعدا اعلام کرد: امروز، در نتیجه عملیات حزب‌الله علیه نظامیان ما در جنوب لبنان، سه نظامی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است و به خانواده‌هایشان اطلاع داده شده است.

حزب الله لبنان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و به شهادت رسیدن و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در مناطق جنوبی لبنان، مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز پنج شنبه در شهرک القنطره هدف دو موج حمله موشکی قرار داده است.

حزب الله در بیانیه‌ای دیگر از حمله به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و خودروهای آنها در همین شهرک در ساعت ۰۲:۴۵ بامداد امروز با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری خبر داد.

این عملیات در حالی صورت می گیرد که نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوز به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6850256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها