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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

جان باختن ۲ دره‌نورد در حادثه منطقه پیچ‌بن الموت قزوین

جان باختن ۲ دره‌نورد در حادثه منطقه پیچ‌بن الموت قزوین

قزوین- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از وقوع حادثه برای یک گروه دره‌نورد در منطقه پیچ‌بن الموت شرقی خبر داد و گفت: تیم‌های امدادی در منطقه حضور دارند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی با اعلام این خبر اظهار کرد: یک گروه ۱۰ نفره دره‌نورد در منطقه پیچ‌بن از توابع بخش الموت شرقی دچار حادثه شده‌اند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار تیم امداد و نجات به منطقه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و جستجو در محل در حال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین با اشاره به شرایط منطقه حادثه خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی از نخستین ساعات اطلاع از حادثه در منطقه حضور یافته‌اند و اقدامات لازم برای دسترسی به حادثه‌دیدگان و امدادرسانی در حال انجام است.

وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه و آمار نهایی مصدومان یا جان‌باختگان پس از پایان عملیات و تأیید مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منطقه پیچ‌بن در بخش الموت شرقی استان قزوین واقع شده و از مناطق شناخته‌شده برای فعالیت‌های طبیعت‌گردی و دره‌نوردی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6850324

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