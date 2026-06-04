به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی با اعلام این خبر اظهار کرد: یک گروه ۱۰ نفره درهنورد در منطقه پیچبن از توابع بخش الموت شرقی دچار حادثه شدهاند.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار تیم امداد و نجات به منطقه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و جستجو در محل در حال انجام است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین با اشاره به شرایط منطقه حادثه خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی از نخستین ساعات اطلاع از حادثه در منطقه حضور یافتهاند و اقدامات لازم برای دسترسی به حادثهدیدگان و امدادرسانی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر این حادثه و آمار نهایی مصدومان یا جانباختگان پس از پایان عملیات و تأیید مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
منطقه پیچبن در بخش الموت شرقی استان قزوین واقع شده و از مناطق شناختهشده برای فعالیتهای طبیعتگردی و درهنوردی به شمار میرود.
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