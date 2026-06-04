بقائی: یاد امام(ره) در حافظه ایران و جهان، بیش از هر زمانی زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) نوشت: سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گرامی باد. در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یاد و نام ایشان بهعنوان یکی از اثرگذارترین چهرههای قرن بیستم، در حافظه سیاسی و تاریخی ایران و جهان، بیش از هر زمانی زنده است.
وی افزود: شخصیت امام خمینی (ره) در عرصه سیاست خارجی، بیش از هر چیز با مفهوم «استقلالخواهی» و «نفی وابستگی» تعریف میشود؛ رویکردی که بر این اصل استوار بود که تصمیمگیری ملی نباید در مدار ترس از قدرتهای خارجی یا ملاحظات تحمیلی بیرونی شکل گیرد. در این چارچوب، ایشان تلاش کرد سیاست خارجی ایران را بر پایه خوداتکایی، حفظ شأن حاکمیت ملی و بازتعریف نسبت قدرت در نظام بینالملل سامان دهد. در سالگرد ارتحال ایشان، تسلیت فقدان او همزمان یادآور نقش تاریخی رهبری است که مسیر سیاست و هویت سیاسی ایران معاصر را به شیوهای بنیادین ارتقا داد.
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