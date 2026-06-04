به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه معاون سلامت و رئیس اداره بهداشت و امنیت غذایی ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه با حضور در شهرستان سنقر، از کشتارگاه مرغ این شهرستان بازدید کردند و روند اجرای ضوابط بهداشتی، قرنطینهای و فرآیند تولید و عرضه گوشت مرغ را مورد ارزیابی قرار دادند.
در این بازدید، شاهرخ یارویسی معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه به همراه علیرضا حیدری رئیس اداره بهداشت و امنیت غذایی این ادارهکل، از بخشهای مختلف کشتارگاه مرغ شهرستان سنقر بازدید کرده و نحوه اجرای دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینهای در مراحل مختلف کشتار و فرآوری را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، روند کشتار، رعایت ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی و قرنطینهای، وضعیت بهداشت محیط، نحوه نظارتهای بهداشتی و همچنین فرآیند تولید، بستهبندی و عرضه گوشت مرغ در این بازدید مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید اظهار داشت: رعایت کامل الزامات بهداشتی در تمامی مراحل کشتار، فرآوری و عرضه فرآوردههای خام دامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
یارویسی افزود: کشتارگاهها نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه بر عهده دارند و نظارت مستمر بر عملکرد این مراکز، یکی از اولویتهای اصلی دامپزشکی در راستای صیانت از سلامت شهروندان است.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی، رعایت اصول قرنطینهای، نظارت بر فرآیندهای تولید و ارتقای استانداردهای بهداشتی در مراکز تولید فرآوردههای خام دامی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ کیفیت محصولات و سلامت مصرفکنندگان محسوب میشود.
در جریان این بازدید، مسائل و چالشهای موجود در حوزه بهداشت و ایمنی غذایی کشتارگاه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولان و کارشناسان حاضر، راهکارهای لازم برای ارتقای سطح کیفی خدمات، بهبود فرآیندهای نظارتی و افزایش میزان رعایت استانداردهای بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.
بازدیدهای میدانی و نظارتهای مستمر دامپزشکی از مراکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی، با هدف تضمین سلامت محصولات غذایی و ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی در سطح استان کرمانشاه بهصورت مستمر در حال انجام است.
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