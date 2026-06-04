دریای خروشان عشق به امیرالمؤمنین(ع) در بیرجند؛ مهمونی پرشور غدیر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از ساعات ابتدایی برگزاری این جشن مردمی، مسیر مهمانی غدیر مملو از حضور خانواده‌ها، جوانان و کودکان بود؛ حضوری که شور ولایت و همدلی را در جای‌جای شهر به تصویر کشید.

موکب‌های فرهنگی و پذیرایی در طول مسیر با توزیع نذورات، شربت، شیرینی و هندوانه از مردم پذیرایی می‌کردند و نوای مولودی‌خوانی و برنامه‌های شاد فرهنگی و هنری، فضای شهر را رنگ و بوی عیدانه بخشیده بود.

آنچه امسال بیش از گذشته در این مراسم جلوه داشت، حضور پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران در میان جمعیت و تأکید مردم بر پیوند غدیر با ولایت بود.

بسیاری از مردم پیش از حضور در جشن، بر مزار شهدای گمنام حاضر شده و با قرائت فاتحه، یاد شهدا را گرامی داشتند.

لحظات شاد در بوستان شهدای گمنام

در بخشی از بوستان شهدای گمنام، گروه جهادی غدیر برنامه‌های شاد و فرهنگی متنوعی را برای مردم اجرا می‌کرد که با استقبال گسترده خانواده‌ها همراه شده بود.

فاطمی، مسئول گروه جهادی غدیر شهرستان بیرجند، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: چند سالی است که همزمان با عید سعید غدیر خم، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوعی با محوریت مردم در بوستان شهدای گمنام برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت خیران و مردم در برگزاری این برنامه‌ها افزود: امسال برای پذیرایی از حدود پنج هزار نفر برنامه‌ریزی شده و تمامی هزینه‌ها با کمک‌های مردمی و خیران تأمین شده است.

موکبی برای کودکان

در بخش دیگری از بوستان نیز حسینیه‌ای ویژه کودکان برپا شده بود تا والدین بتوانند با آسودگی خاطر در جشن غدیر حضور پیدا کنند.

فاطمه مسافر، مسئول گروه جهادی حورا انسیه، در گفت‌وگو با مهر گفت: در این مجموعه، فضایی برای نگهداری و سرگرمی کودکان فراهم شده تا خانواده‌ها بتوانند از برنامه‌های فرهنگی و معنوی جشن بهره‌مند شوند.

وی افزود: بازی‌ها و فعالیت‌های متنوعی با موضوع مقاومت، همدلی و استکبارستیزی برای کودکان طراحی شده و بچه‌ها نیز در زیباسازی محیط موکب مشارکت دارند.

مسافر ادامه داد: کودکان پس از هر بازی، نمادهایی را رنگ‌آمیزی کرده و روی یک سازه بزرگ نصب می‌کنند تا پیام اتحاد و انسجام را به نمایش بگذارند.

گفت‌وگوی بی‌واسطه مردم و مسئولان

استاندار خراسان جنوبی نیز در مهمانی کیلومتری غدیر حضور یافت و پای صحبت و درد دل مردم نشست؛ حضوری که صحنه‌هایی از همدلی میان مردم و مسئولان را رقم زد.

همچنین گروه «دختران حاج قاسم» در مسیر جشن، اقدام به ثبت‌نام علاقه‌مندان در طرح «زندگی با آیه‌ها» می‌کردند.

بر اساس اعلام مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، بیش از ۲۱۵ موکب برای حضور در این رویداد فرهنگی و مذهبی اعلام آمادگی کرده بودند.

مهمانی کیلومتری غدیر در بیرجند امسال نیز با شور و شکوهی گسترده برگزار شد و بار دیگر جلوه‌ای از دینداری، ولایت‌مداری و انسجام مردم این دیار را به نمایش گذاشت.